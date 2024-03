Star Wars: La menace fantôme (Épisode I)

Revivez les actions héroïques et les aventures légendaires de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Les premiers pas fatidiques de l’odyssée d’Anakin Skywalker. Contraints d’atterrir sur la planète Tatooine après avoir sauvé la jeune reine Amidala des envahisseurs de la planète Naboo, Obi-Wan Kenobi, apprenti Jedi, et son maître Qui-Gon Jinn rencontrent Anakin Skywalker, un esclave de neuf ans dont le lien à la Force est extraordinairement puissant. En remportant une course de modules, Anakin gagne sa liberté et la possibilité de devenir apprenti Jedi auprès de Qui-Gon et Obi-Wan. Les héros regagnent Naboo où Anakin et Amidala tentent de repousser les envahisseurs tandis que les deux Jedi affrontent un terrible ennemi, Dark Maul. Ils comprennent bientôt que cette invasion n’est que la première étape du sinistre projet des Sith, des êtres vils issus des forces des ténèbres, que l’on croyait disparus.