Hommage à Tony Stark

La quatrième aventure de la saga Avengers est l'aboutissement de 22 films Marvel interconnectés et l'apogée d'un voyage épique. Les héros de la Terre comprennent à quel point notre réalité est fragile, et quels sacrifices elle impose, dans une histoire de camaraderie et de travail en équipe pour triompher d'un obstacle impossible malgré leurs différences.