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Aladdin (2019)

Tous publics

2h 8min

22 mai 2019

Aventures, Famille, Fantaisie, Live Action

Disney présente une adaptation saisissante et palpitante en live-action du film d'animation Aladdin, l'histoire captivante d'Aladdin, sympathique voleur des rues, de la vaillante et intrépide Princesse Jasmine, et du Génie qui pourrait être la clé de leur avenir. Réalisé par Guy Ritchie, Aladdin met à l'affiche une pléiade de stars dont Will Smith dans le rôle du Génie plus grand que nature, Mena Massoud dans le rôle d'Aladdin, petit voleur plein de charme et Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, la belle et intrépide princesse d'Agrabah.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 8min
Date de sortie: 22 mai 2019

  • Réalisé par

    Guy Ritchie

  • Écrit par

    John August, Guy Ritchie

  • Produit par

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Distribution

    Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

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