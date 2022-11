Aladdin (2019)

Aladdin

Disney présente une adaptation saisissante et palpitante en live-action du film d'animation Aladdin, l'histoire captivante d'Aladdin, sympathique voleur des rues, de la vaillante et intrépide Princesse Jasmine, et du Génie qui pourrait être la clé de leur avenir. Réalisé par Guy Ritchie, Aladdin met à l'affiche une pléiade de stars dont Will Smith dans le rôle du Génie plus grand que nature, Mena Massoud dans le rôle d'Aladdin, petit voleur plein de charme et Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, la belle et intrépide princesse d'Agrabah.