Billets pour le Worlds Collide Concert Tour

La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et, pour la toute première fois, Camp Rock, pour un concert inoubliable.

Porté par un casting exceptionnel de stars Disney, le spectacle réunit notamment Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero et Alexandro Byrd. Chaque artiste apporte sa personnalité et son énergie à ce spectacle unique et inédit.

Les fans pourront retrouver les chansons emblématiques des trois franchises dans une toute nouvelle mise en scène portée par des mashups inédits et de nombreux moments culte. Entre chorégraphies spectaculaires, effets spéciaux grandioses, interactions avec le public et une bonne dose de nostalgie, le spectacle promet une expérience festive et immersive du début à la fin.