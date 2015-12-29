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Billets pour le Worlds Collide Concert Tour
La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et, pour la toute première fois, Camp Rock, pour un concert inoubliable.
Porté par un casting exceptionnel de stars Disney, le spectacle réunit notamment Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero et Alexandro Byrd. Chaque artiste apporte sa personnalité et son énergie à ce spectacle unique et inédit.
Les fans pourront retrouver les chansons emblématiques des trois franchises dans une toute nouvelle mise en scène portée par des mashups inédits et de nombreux moments culte. Entre chorégraphies spectaculaires, effets spéciaux grandioses, interactions avec le public et une bonne dose de nostalgie, le spectacle promet une expérience festive et immersive du début à la fin.
Plus qu’un concert, c’est la rencontre explosive de trois univers iconiques réunis sur une seule et même scène, en Live, pour la toute première fois !
Habillez-vous aux couleurs de votre personnage préféré, chantez toute la soirée et plongez dans les univers magiques de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock qui se rencontrent sur scène pour un spectacle exceptionnel.
Paris
Accor Arena
21 février 2027