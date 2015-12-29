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Billets pour le Worlds Collide Concert Tour

La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et, pour la toute première fois, Camp Rock, pour un concert inoubliable.

Porté par un casting exceptionnel de stars Disney, le spectacle réunit notamment Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero et Alexandro Byrd. Chaque artiste apporte sa personnalité et son énergie à ce spectacle unique et inédit.

Les fans pourront retrouver les chansons emblématiques des trois franchises dans une toute nouvelle mise en scène portée par des mashups inédits et de nombreux moments culte. Entre chorégraphies spectaculaires, effets spéciaux grandioses, interactions avec le public et une bonne dose de nostalgie, le spectacle promet une expérience festive et immersive du début à la fin.

Plus qu’un concert, c’est la rencontre explosive de trois univers iconiques réunis sur une seule et même scène, en Live, pour la toute première fois !

Habillez-vous aux couleurs de votre personnage préféré, chantez toute la soirée et plongez dans les univers magiques de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock qui se rencontrent sur scène pour un spectacle exceptionnel.

Paris
Accor Arena
21 février 2027

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Qu’est-ce que le Worlds Collide Concert Tour ?

La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock pour un spectacle inoubliable.


Quelle est la durée d’un spectacle de la tournée Disney Worlds Collide ?

Nous communiquerons cette information à l’approche de la date de l’événement.


La tournée Disney Worlds Collide convient-elle aux enfants ?

Les enfants de tous âges sont les bienvenus. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.


Où peut-on voir la tournée Disney Worlds Collide ?

À l’Accor Arena, Paris


Quand recevrai-je mes billets pour le Worlds Collide Concert Tour ?

Toutes les informations concernant le processus de réservation sont disponibles sur la billetterie.


Informations sur l’accessibilité

Pour toute question concernant l’accessibilité des salles de spectacle, veuillez directement consulter les informations locales partagées par les salles :
https://faq.accorarena.com/hc/fr/sections/12931908901916-PMR-PSH

Qu’est-ce que le Worlds Collide Concert Tour ?

La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock pour un spectacle inoubliable.


Quelle est la durée d’un spectacle de la tournée Disney Worlds Collide ?

Nous communiquerons cette information à l’approche de la date de l’événement.


La tournée Disney Worlds Collide convient-elle aux enfants ?

Les enfants de tous âges sont les bienvenus. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.


Où peut-on voir la tournée Disney Worlds Collide ?

À l’Accor Arena, Paris


Quand recevrai-je mes billets pour le Worlds Collide Concert Tour ?

Toutes les informations concernant le processus de réservation sont disponibles sur la billetterie.


Informations sur l’accessibilité

Pour toute question concernant l’accessibilité des salles de spectacle, veuillez directement consulter les informations locales partagées par les salles :
https://faq.accorarena.com/hc/fr/sections/12931908901916-PMR-PSH

Qu’est-ce que le Worlds Collide Concert Tour ?

La nouvelle tournée Disney Worlds Collide réunit les univers de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock pour un spectacle inoubliable.


À quelle heure commence le spectacle ?

La plupart des spectacles commencent à 19h00. L’heure de début peut varier selon la ville. Veuillez consulter le lien de réservation pour connaître les horaires exacts de votre représentation.


Quelle est la durée d’un spectacle de la tournée Disney Worlds Collide ?

Nous communiquerons cette information à l’approche de la date de l’événement.


La tournée Disney Worlds Collide convient-elle aux enfants ?

Les enfants de tous âges sont les bienvenus. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.


Y a-t-il des effets spéciaux pendant le spectacle ?

Veuillez noter que le spectacle peut inclure, entre autres, de la fumée, du brouillard, des effets pyrotechniques ainsi que des lumières stroboscopiques.


Puis-je enregistrer le concert ?

Les photos et vidéos sont autorisées. Veuillez toutefois noter que les règles concernant les appareils photo numériques peuvent varier d’une salle à l’autre. Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez contacter directement la salle concernée afin de vérifier sa politique.

Où peut-on voir la tournée Disney Worlds Collide ?

Paris, Accor Arena

Quand recevrai-je mes billets pour le Worlds Collide Concert Tour ?

Toutes les informations concernant le processus de réservation sont disponibles sur la billetterie.

Comment obtenir des informations sur l’accessibilité ?

Pour toute question concernant l’accessibilité des salles de spectacle, veuillez directement consulter les informations locales partagées par les salles :
https://faq.accorarena.com/hc/fr/sections/12931908901916-PMR-PSH

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