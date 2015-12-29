Minnie Mouse obtient son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood
A l’occasion des célébrations de son 90ème anniversaire, la chambre de commerce hollywoodienne vient de rendre hommage à Minnie Mouse, en lui décernant une étoile sur le célèbre Walk of Fame.
Robert A. Iger, Pdg de Disney, et Katy Perry, star internationale, figuraient parmi les orateurs. L’étoile (catégorie grand écran) dédiée à cette icône de mode / fashionista se trouve juste à côté du cinéma El Capitan.
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"Depuis ses débuts dans Steamboat Willie, court-métrage d’animation révolutionnaire, Minnie Mouse est une star et une icône de la mode", a déclaré M. Iger. "Nous nous réjouissons de voir que son influence culturelle et ses nombreuses réussites se traduisent aujourd’hui par l’inauguration d’une étoile qui lui est dédiée sur le Hollywood Walk of Fame."
"Le style de Minnie, immédiatement reconnaissable, est synonyme de couleurs et d’exubérance », a ajouté Katy Perry. « Encore aujourd’hui, personne ne lui arrive à la cheville quand il s’agit de porter un nœud, des vêtements rouges ou une simple jupe à pois. Illuminer la journée de tant de personnes n’est pas donné à tout le monde, mais elle y parvient sans effort, d’un simple battement de cils. Je suis absolument ravie de participer à l’hommage qui lui est rendu sur le Walk of Fame."
Minnie Mouse, l’une des stars hollywoodiennes les plus connues à l’international, ravit les enfants et leurs parents depuis des générations. Son caractère enjoué, sa bonne humeur communicative et son style inimitable en ont fait la muse des stylistes, des artistes et des fans du monde entier. Sa célèbre jupe à pois, son chapeau tambourin à fleurs des premiers temps, son nœud et ses oreilles sont constamment remises au goût du jour par le monde de la mode.