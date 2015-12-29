Minnie Mouse obtient son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood

"Le style de Minnie, immédiatement reconnaissable, est synonyme de couleurs et d’exubérance », a ajouté Katy Perry. « Encore aujourd’hui, personne ne lui arrive à la cheville quand il s’agit de porter un nœud, des vêtements rouges ou une simple jupe à pois. Illuminer la journée de tant de personnes n’est pas donné à tout le monde, mais elle y parvient sans effort, d’un simple battement de cils. Je suis absolument ravie de participer à l’hommage qui lui est rendu sur le Walk of Fame."