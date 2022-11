Marvel Studios' Black Panther

A la mort de son père, le roi du Wakanda, le jeune T'Challa rentre dans son pays, une nation africaine isolée à la technologie ultra-avancée, pour monter sur le trône qui lui revient de droit. Mais quand un ennemi redoutable fait son apparition, le courage de T'Challa, en tant que roi et Black Panther, est mis à rude épreuve. Il doit faire face à un conflit qui met en péril le sort du Wakanda et du monde entier. Confronté à la trahison et au danger, il doit libérer le pouvoir de Black Panther pour vaincre ses ennemis, assurer la sécurité de son peuple et préserver leur mode de vie.