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Marvel Studios' Black Panther

Tous publics

2h 14min

14 février 2018

Action et aventures, Science-fiction, Super-héros

A la mort de son père, le roi du Wakanda, le jeune T'Challa rentre dans son pays, une nation africaine isolée à la technologie ultra-avancée, pour monter sur le trône qui lui revient de droit. Mais quand un ennemi redoutable fait son apparition, le courage de T'Challa, en tant que roi et Black Panther, est mis à rude épreuve. Il doit faire face à un conflit qui met en péril le sort du Wakanda et du monde entier. Confronté à la trahison et au danger, il doit libérer le pouvoir de Black Panther pour vaincre ses ennemis, assurer la sécurité de son peuple et préserver leur mode de vie.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 14min
Date de sortie: 14 février 2018

  • Réalisé par

    Ryan Coogler

  • Écrit par

    Ryan Coogler, Joe Robert Cole

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

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