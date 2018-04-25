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Marvel Studios' Avengers : Infinity War

Tous publics

2h 29min

25 avril 2018

Action et aventures, Science-fiction, Super-héros

Après dix ans de travail, Avengers : Infinty War de Marvel Studios est un voyage cinématographique sans précédent à travers l'ensemble de l'univers Marvel, et porte à l'écran le combat ultime le plus mortel de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés superhéros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le tout-puissant Thanos avant que sa folie destructrice mette fin à l'univers.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 29min
Date de sortie: 25 avril 2018

  • Réalisé par

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Chris Evans, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Tom Holland

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