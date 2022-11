Marvel Studios' Avengers : Infinity War

Après dix ans de travail, Avengers : Infinty War de Marvel Studios est un voyage cinématographique sans précédent à travers l'ensemble de l'univers Marvel, et porte à l'écran le combat ultime le plus mortel de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés superhéros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le tout-puissant Thanos avant que sa folie destructrice mette fin à l'univers.