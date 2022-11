Maléfique Le pouvoir du mal

L'histoire de l'icône Disney du mal continue avec Maléfique Le pouvoir du mal. Le temps a rapproché Maléfique et Aurore. Leur relation, née d'une trahison, d'un désir de vengeance et d'un amour blessé s'est apaisée. Mais la haine des fées pour les humains perdure.Le mariage imminent d'Aurore et du Prince Philippe est censé unir le royaume d'Ulsted et la Lande. Mais une rencontre inattendue provoque une nouvelle alliance puissante. Maléfique et Aurore prennent fait et cause pour deux camps différents et deviennent ennemies lorsque la guerre éclate. Les évènements les interrogent toutes deux sur la sincérité de leur lien. Maléfique Le pouvoir du mal avec Angélina Jolie, Elle Fanning et Michelle Pfeiffer dans le rôle de la Reine Ingrith.