La famille Indestructible
Cela fait presque 14 ans que Les Indestructibles de Disney•Pixar ont débarqué au cinéma. Avec la sortie de la suite, c'est le moment idéal de refaire connaissance avec cette famille de Supers.
Afin de vous rappeler ce qu'on aime le plus chez la famille Indestructibles et de vous préparer à la sortie du film Les Indestructibles 2, nous avons dressé une liste qui récapitule tout ce qu'il faut savoir sur la famille de Supers, pouvoirs compris.
Hélène Parr, plus connue sous son super-nom d'Elastigirl, a, avec son mari Bob, raccroché le costume pour élever ses enfants. Pour eux, combattre le crime c'est du passé. Mais quand on la sollicite pour prendre la tête d'une campagne visant à remettre les Supers sous les feux de la rampe, elle découvre qu'elle n'a rien perdu de sa souplesse et de sa détente pour résoudre tous les mystères.
Bob Parr est nostalgique de l'époque des Supers. Il était M. Indestructible, un célèbre super-héros dont la force herculéenne lui permettait de se débarrasser des méchants d'un revers de la main. Depuis l'interdiction des Supers, Bob s'est fait relativement discret, mais la nomination de sa femme Hélène en tant que figure de proue du mouvement de réhabilitation des Supers change la donne. Bob doit désormais gérer la maisonnée à lui seul… et cela demande un tout autre type de super-pouvoirs !
Jack-Jack Parr, le bébé de la famille, ne demande qu'à boire son biberon en écoutant des belles histoires. Avec son baragouin et sa tendance à jeter la nourriture, Jack-Jack semble être le bébé par excellence, mais il est possible qu'il soit le plus puissant des Parr.
Violette Parr, l'aînée du clan, est une adolescente de 14 ans intelligente et introvertie, qui a du mal à s'intégrer dans le monde normal. Mal à l'aise en société, directe et sarcastique, Violette joue son rôle d'adolescente à la perfection, tout en maîtrisant en secret ses super-pouvoirs qui la rendent invisible et lui donne la capacité d'émettre des champs de force. Profondément Super, Violet ne peut s'empêcher de vouloir combattre le crime avec toute sa famille.
Agité, infatigable et curieux, Flèche Parr est un garçon de 10 ans qui possède le pouvoir de super-vitesse. Il fait preuve d'un solide sens de l'aventure et d'une réserve d'énergie infinie. Ce qu'il désire plus que tout, c'est montrer ses talents et combattre quelques méchants au passage. Il ne comprend pas pourquoi ses pouvoirs doivent rester secrets.
Vous êtes certainement aussi impatients que nous de revoir les Indestructibles ! Découvrez sans attendre la suite de leurs aventures dans Les Indestructibles 2.