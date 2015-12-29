Hélène Parr, plus connue sous son super-nom d'Elastigirl, a, avec son mari Bob, raccroché le costume pour élever ses enfants. Pour eux, combattre le crime c'est du passé. Mais quand on la sollicite pour prendre la tête d'une campagne visant à remettre les Supers sous les feux de la rampe, elle découvre qu'elle n'a rien perdu de sa souplesse et de sa détente pour résoudre tous les mystères.

Bob Parr est nostalgique de l'époque des Supers. Il était M. Indestructible, un célèbre super-héros dont la force herculéenne lui permettait de se débarrasser des méchants d'un revers de la main. Depuis l'interdiction des Supers, Bob s'est fait relativement discret, mais la nomination de sa femme Hélène en tant que figure de proue du mouvement de réhabilitation des Supers change la donne. Bob doit désormais gérer la maisonnée à lui seul… et cela demande un tout autre type de super-pouvoirs !

