La magie derrière Le Retour de Mary Poppins
Pour Noël, une figure bien familière fait son grand retour et apporte avec elle joie et merveilles.
Dans Le Retour de Mary Poppins, Emily Blunt joue le rôle de la nounou presque parfaite qui réapparaît magiquement dans la vie de la famille Banks lorsqu'elle en a le plus besoin. Avec un casting fabuleux, neuf nouvelles chansons et une visite éclair des lieux les plus iconiques de Londres, Le Retour de Mary Poppins est la suite moderne et pleine de magie du film original.
Se situant vingt-quatre ans après le premier Mary Poppins, Michael Banks a maintenant sa propre famille et travaille dans la même banque où son père et son grand-père travaillaient avant lui. Touché par un drame familial associé à des problèmes financiers, Michael a des difficultés à subvenir aux besoins de ses trois enfants. Et alors que la famille craint que la situation ne s'empire, Mary Poppins entre à nouveau dans leur vie.
Publié pour la première fois en 1934, l'auteur P.L. Travers a écrit huit livres en cinquante ans et Le Retour de Mary Poppins est inspiré de plusieurs de ces aventures magiques. Le réalisateur Rob Marshall a expliqué: « Il était évident qu’il y avait beaucoup d’autres histoires à raconter. Et après avoir lu tous les livres de la série, nous avons pris conscience que nous pouvions adopter une approche différente en nous concentrant sur le thème récurrent de l’œuvre de P.L. Travers, qui nous exhorte à ne pas nous laisser ronger par la désillusion et le cynisme en devenant adultes, et à conserver notre âme d’enfant. »
Trouver une actrice pour suivre les pas oscarisés de Dame Julie Andrews n'était pas simple, mais Emily Blunt apporte quelque chose de nouveau à l'un des personnages les plus aimé du cinéma.
«Rob Marshall m'a presenté le personnage de Mary Poppins de manière très passionnée. Dans cette nouvelle aventure elle est à la fois élègante, drôle et énigmatique et dispose d'un plan secret. Je l'ai imaginé avec un côté un peu plus strict mais je me suis aussi souvenu du sentiment de réconfort que j'ai ressenti enfant » a expliqué l'actrice.
Dans le casting se trouve aussi le créateur de la comédie musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw (Michael Banks), Emily Mortimer (Jane Banks), Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury et Julie Walters.
Le Retour de Mary Poppins a été filmé dans les studios londoniens de Shepperton mais aussi à Londres même et dans les environs de la ville, ce qui a nécessité un travail de scénographie remarquable pour rendre à la ville toute l'authenticité des années trente.
« Nous voulions ouvrir le film et tourner dans ces lieux de Londres pour donner aux spectateurs un sentiment d'authenticité" a déclaré le producteur John DeLuca. "Nous avons même commencé à voir ces endroits comme des personnages à part entière.»
Les lieux présents sont la Cathédrale St. Paul, le Palais de Buckingham, la Tour de Londres, le Royal Exchange et Westminster. Emily Blunt a beaucoup aimé le portrait de Londres dans le film.
«Je pense que le film est une lettre d'amour à Londres. Je suis de Londres et j'adore le fait que le film ai pu capturer la ville si joliment.»
Le Retour de Mary Poppins est un film familial amusant qui rappelle le film original mais apporte de nouveaux personnages et de nouvelles chansons au public.
Le Retour de Mary Poppins Disponible en DVD, Blu-Ray et achat digital.