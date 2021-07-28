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Jungle Cruise

2h 7min

28 juillet 2021

Action, Aventures, Comédie

"Jungle Cruise" de Disney est un périple sur l'Amazone avec le capitaine Frank Wolff et le Dr Lily Houghton. Lily quitte Londres pour la jungle amazonienne et recourt aux services discutables de Frank pour descendre le fleuve à bord du La Quila, son bateau vétuste mais charmant et trouver un arbre ancien qui possède des vertus curatives.

Durée: 2h 7min
Date de sortie: 28 juillet 2021

  • Réalisé par

    Jaume Collet-Serra

  • Écrit par

    Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa

  • Produit par

    John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia

  • Distribution

    Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi

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