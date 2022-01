Jungle Cruise

"Jungle Cruise" de Disney est un périple sur l'Amazone avec le capitaine Frank Wolff et le Dr Lily Houghton. Lily quitte Londres pour la jungle amazonienne et recourt aux services discutables de Frank pour descendre le fleuve à bord du La Quila, son bateau vétuste mais charmant et trouver un arbre ancien qui possède des vertus curatives.