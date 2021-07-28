* Abonnement requis | Offres dès 6,99 EUR par mois.
Jungle Cruise
"Jungle Cruise" de Disney est un périple sur l'Amazone avec le capitaine Frank Wolff et le Dr Lily Houghton. Lily quitte Londres pour la jungle amazonienne et recourt aux services discutables de Frank pour descendre le fleuve à bord du La Quila, son bateau vétuste mais charmant et trouver un arbre ancien qui possède des vertus curatives.
-
Réalisé parJaume Collet-Serra
-
Écrit parMichael Green, Glenn Ficarra, John Requa
-
Produit parJohn Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia
-
DistributionDwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi