Cruella

Lauréate d'un Oscar® pour "La La Land", Emma Stone est à l'affiche de "Cruella", de Disney, un film en prises de vues réelles qui traite de la genèse d'une des méchantes les plus célèbres et les plus chics, la légendaire Cruella d'Enfer. "Cruella" se déroule à Londres dans les années 1970, en pleine révolution punk, et suit une jeune arnaqueuse nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom dans le monde de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour les méfaits, et ensemble, ils survivent dans les rues de Londres. Un jour, les talents de créatrice d'Estella attirent l'attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au style envoûtant et à la répartie dévastatrice interprétée par Emma Thompson, lauréate de deux Oscars® ("Retour à Howards End", "Raison et Sentiments"). Mais leur relation déclenche une série d'événements et de révélations qui pousseront Estella à explorer son côté obscur pour devenir Cruella, une femme chic, égocentrique et vengeresse. "Cruella", de Disney, est réalisé par Craig Gillespie ("Moi, Tonya"), d'après un scénario de Dana Fox et Tony McNamara, et d'une histoire d'Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel et Steve Zissis. Il a été produit par Andrew Gunn ("Freaky Friday : Dans la peau de ma mère"), Marc Platt ("Le Retour de Mary Poppins") et Kristin Burr ("Jean-Christophe et Winnie"), avec Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff et Glenn Close en tant que producteurs délégués. Jenny Beavan, lauréate de deux Oscars® de meilleure costumière pour "Mad Max: Fury Road", "Chambre avec vue") a créé des costumes sublimes et éblouissants qui jouent les premiers rôles dans ce film.