Casse-Noisette et les Quatre Royaumes: Explorez les royaumes

Chaque Noël, beaucoup de familles sont enchantées par l'histoire légendaire de Casse-Noisette. Cette année, vous aurez l'occasion de regarder une toute nouvelle version et d'embarquer dans une aventure fantastique dans un monde magique rempli de choses majestueuses, de magie et de souris.

Dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, Mackenzie Foy joue le rôle de Clara, une jeune fille curieuse et inventive. Sa famille se prépare à fêter leur premier Noël sans leur mère, et Clara part sans le vouloir en voyage pour trouver une clé qui peut restaurer l'harmonie dans un monde instable.

À l'aide d'un mystérieux fil doré, Clara pénètre dans un monde parallèle où existent quatre royaumes. Avant la sortie du film, nous vous proposons de découvrir ce monde en exclusivité et sans rien révéler de l'intrigue…