Casse-Noisette et les Quatre Royaumes: Explorez les royaumes
Chaque Noël, beaucoup de familles sont enchantées par l'histoire légendaire de Casse-Noisette. Cette année, vous aurez l'occasion de regarder une toute nouvelle version et d'embarquer dans une aventure fantastique dans un monde magique rempli de choses majestueuses, de magie et de souris.
Dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, Mackenzie Foy joue le rôle de Clara, une jeune fille curieuse et inventive. Sa famille se prépare à fêter leur premier Noël sans leur mère, et Clara part sans le vouloir en voyage pour trouver une clé qui peut restaurer l'harmonie dans un monde instable.
À l'aide d'un mystérieux fil doré, Clara pénètre dans un monde parallèle où existent quatre royaumes. Avant la sortie du film, nous vous proposons de découvrir ce monde en exclusivité et sans rien révéler de l'intrigue…
Concept art du palais dans le film Disney Casse-Noisette et les Quatre Royaumes
Le palais
Avant de s'aventurer dans les quatre royaumes, le palais est au cœur de l'intrigue et est le lieu où tous les royaumes se rencontrent. Son aspect s'éloigne des palais des contes de fées traditionnels et s'inspire fortement de l'architecture et du style russes. Dans le palais, la salle du trône permet de voir chaque royaume. Pour y entrer, Clara devra passer outre Cavalier (Omid Djalili) et Arlequin (Jack Whitehall), les gardes du palais qui fuient le danger au lieu de l'affronter.
Concept art de la Terre des Fleurs dans le film Disney Casse-Noisette et les Quatre Royaumes
La Terre des Fleurs
Le premier royaume fantastique est celui des fleurs, où vivent les apiculteurs et les agriculteurs qui produisent les fleurs et le blé. Le royaume s'inspire des moulins à vent hollandais et des villages du Sud de l'Angleterre. Il est parsemé de fleurs, de fruits et de légumes et est dirigé par Aubépin (Eugenio Derbez), le Roi de la Terre des Fleurs. Sensible, extravagant et rempli d'enthousiasme, Aubépin évite les conflits mais accueille Clara avec faste et cérémonial.
Concept Art de la Terre des Flocons de Neige dans le film Disney Casse-Noisette et les Quatre Royaumes
La Terre des Flocons de Neige
Foyer des politiciens, des producteurs de glace et des mineurs, ce royaume est comme un gigantesque hôtel de glace avec des transports en commun principalement constitués de traîneaux à rennes. Frisson (Richard E. Grant) dirige ce royaume. C'est un gentilhomme aux bonnes manières qui est bien plus amical que ce que son apparence glaciale laisse penser.
Concept art de la Terre des Friandises dans le film Disney Casse-Noisette et les Quatre Royaumes
La Terre des Friandises
Ce royaume est le rêve de tout amateur de friandises. Ses murs sont en nougat, ses tuiles en chocolat et ses vitraux en bonbons durs. Cette terre s'inspire de la Fée Dragée (Keira Knightley) qui porte une robe en sucre cristallisé. En tant que régente du royaume, et aussi qu'amie de feu la mère de Clara, elle accueille chaleureusement cette dernière en en faisant l'invitée d'honneur d'un faste extravagant.
Le quatrième royaume
Les autres royaumes sont tous colorés et différents, mais tous leurs citoyens ont une chose en commun : la peur du quatrième royaume, un endroit menaçant. Dans ce qui était jadis la Terre du Divertissement, un conflit a conduit à l'exil de sa dirigeante et lui a donné son aspect actuel, avec son carrousel abandonné et son parc d'attractions oublié. Avec ses cheveux roux flamboyants, son visage de poupée craquelé et son armée de souris, la Mère Gingembre (Helen Mirren), sera certainement un tyran que Clara devra affronter.