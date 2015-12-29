Les Avengers : d'hier à aujourd'hui

C'est le personnage qui apparaît dans le plus grand nombre de films du MCU ! Tony Stark a beaucoup évolué depuis le premier Iron Man. Celui qui se décrivait comme un « génie, playboy, philanthrope, milliardaire » est aujourd'hui un homme bien décidé à faire le bien. Il a depuis affronté de nombreux ennemis venus des quatre coins de l'univers, et jusqu'au sein des Avengers.

Aux côtés de Spider-Man et Docteur Strange, Iron Man a été traîné contre son gré dans l'espace pour combattre les Enfants de Thanos dans Avengers : Infinity War. Iron Man et Nebula sont les seuls rescapés du terrible claquement de doigts de Thanos, qui correspond au début d'Avengers : Endgame. On retrouvera donc Tony en mauvaise posture, dans l'espace.