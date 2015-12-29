Les Avengers : d'hier à aujourd'hui
Depuis la création de l'univers cinématographique Marvel (MCU) il y a onze ans, les six Avengers des débuts ont battu de nombreux ennemis, changé de look à plusieurs reprises et vu leur vie et le monde qui les entoure évoluer.
À quel point Iron Man, Captain America, Thor et les autres héros du MCU ont-ils changé entre leur première apparition à l'écran et leur ultime combat dans Avengers : Endgame ? Continuez votre lecture pour le découvrir.
C'est le personnage qui apparaît dans le plus grand nombre de films du MCU ! Tony Stark a beaucoup évolué depuis le premier Iron Man. Celui qui se décrivait comme un « génie, playboy, philanthrope, milliardaire » est aujourd'hui un homme bien décidé à faire le bien. Il a depuis affronté de nombreux ennemis venus des quatre coins de l'univers, et jusqu'au sein des Avengers.
Aux côtés de Spider-Man et Docteur Strange, Iron Man a été traîné contre son gré dans l'espace pour combattre les Enfants de Thanos dans Avengers : Infinity War. Iron Man et Nebula sont les seuls rescapés du terrible claquement de doigts de Thanos, qui correspond au début d'Avengers : Endgame. On retrouvera donc Tony en mauvaise posture, dans l'espace.
Steve Rogers, alias Captain America, est le super-héros parfait. Normal, il a été conçu pour. Dans Captain America : First Avenger, Steve Rogers avait été recruté par l'armée dans le cadre d'un programme de recherche visant à créer un « super-soldat ». C'est de là qu'il a hérité ses pouvoirs surhumains. Après avoir su protéger le Tesseract, l'une des Pierres d'Infinité, Rogers s'est retrouvé congelé pendant plusieurs dizaines d'années. Il ne s'est réveillé qu'au début du premier Avengers.
Dans Avengers : Infinity War, Rogers est toujours considéré comme un hors-la-loi pour avoir défié le gouvernement dans Captain America : Civil War. Mais son aide, et celle de Black Widow et Faucon, s'avèrent déterminantes pour lutter contre Thanos dans la bataille du Wakanda.
L'héroïne la plus connue des Avengers avait fait sa première apparition dans Iron Man 2, dans le rôle de la nouvelle assistante de Tony Stark qui se révèle être Natasha Romanoff/Black Widow, agent du S.H.I.E.L.D.
Son alliance avec Steve Rogers et Tony Stark a été mise à rude épreuve dans Captain America : Civil War. C'est pourquoi elle aussi fuit les foudres du gouvernement et vit dans la clandestinité au début d'Avengers : Infinity War. Comme les autres Avengers, Natasha a survécu au claquement de doigts de Thanos. Elle est prête à tout tenter dans Avengers : Endgame.
À l'image de Tony Stark, l'ancien prince héritier d'Asgard a bien changé depuis sa première apparition en 2011. Dans Thor, le fils aîné d'Odin, souverain d'Asgard, était plein de fougue et d'arrogance et s'opposait fréquemment aux souhaits de son père. Pour le punir, celui-ci lui l'avait privé de sa force légendaire et de son marteau Mjöllnir, avant de l'exiler sur Terre. Son frère Loki s'était alors emparé du trône.
Thor affronte Thanos pour la première fois dans Avengers : Infinity War, où l'énorme brute mauve s'empare d'un vaisseau rempli d'Asgardiens et tue Loki. Thor atterrit directement sur le pare-brise du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, trouve une nouvelle arme et se lie d'amitié avec Rocket et Groot, avant d'aller une nouvelle fois affronter Thanos au Wakanda.
Si le sérum visant à créer un « super-soldat » avait transformé Steve Rogers en super-héros, ses effets ont été bien plus suprenants sur Bruce Banner, chercheur en physique nucléaire. C'est en effet d'une exposition malencontreuse aux rayons gamma lors d'essais visant à recréer le programme militaire de la Seconde Guerre mondiale que l'Incroyable Hulk est né.
Dans Avengers : Infinity War, Hulk est le premier Avenger à affronter Thanos, mais il doit vite s'avouer vaincu. Traumatisé par cette défaite, il refuse de se manifester pendant le reste du film, si bien que Bruce Banner doit enfiler l'armure « Hulkbuster » d'Iron Man pour compenser le manque de son alter ego.
Les fans de Marvel les plus observateurs avaient sans doute remarqué la très brève apparition de Clint Barton, alias Hawkeye, dans le Thor de 2011 (il ne figure même pas au générique), mais ce n'est que bien plus tard que le grand public a pu découvrir ce personnage.
Contrairement aux autres Avengers, Barton n'apparaît pas dans Avengers : Infinity War, car il est alors en résidence surveillée comme Ant-Man/Scott Lang. Nous savons cependant que Clint reviendra dans Avengers : Endgame, avec nouvelle arme, et une nouvelle coupe de cheveux.
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