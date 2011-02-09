* Offre soumise à conditions | Offres dès 5,99 EUR par mois.

TRON : L'Héritage

9 février 2011

Action, Aventures, Live Action, Science-fiction

Lorsque le plus grand créateur de jeu vidéo du monde envoie un signal secret depuis un royaume numérique, son fils comprend l'indice et part sauver son père avec l'aide de la guerrière Quorra.

Date de sortie: 9 février 2011

  • Réalisé par

    Joseph Kosinski

  • Écrit par

    Edward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz

  • Distribution

    Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour

