TRON : L'Héritage
Lorsque le plus grand créateur de jeu vidéo du monde envoie un signal secret depuis un royaume numérique, son fils comprend l'indice et part sauver son père avec l'aide de la guerrière Quorra.
Réalisé parJoseph Kosinski
Écrit parEdward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz
DistributionJeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour