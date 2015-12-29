Solo : A Star Wars Story - Découvrez l'équipage

Embarquez à bord du Faucon Millenium et voyagez vers une galaxie lointaine, très lointaine dans Solo : A Star Wars Story, une toute nouvelle aventure du vaurien que toute la galaxie adore. Au cours de ses péripéties dans les bas-fonds d'un dangereux monde criminel, Han Solo rencontre Chewbacca, son futur copilote, et Lando Calrissian, parieur invétéré. Ce voyage marque les débuts du héros le plus improbable de la saga Star Wars.

Solo : A Star Wars Story Disponible en DVD, Blu-Ray et achat digital