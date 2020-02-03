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Mulan (2020)
Dans le film Disney MULAN, la grande réalisatrice Niki Caro donne vie à la légende du célèbre conte chinois. Une jeune femme téméraire renonce à tout pour l’amour de sa famille et de son pays, et devient la plus grande guerrière que la Chine ait jamais connue. Lorsque l'empereur de Chine décrète qu'un homme de chaque famille devra servir dans l'armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du nord, Hua Mulan, fille aînée d'un honorable guerrier, décide de s’enrôler à la place de son père malade. Travestie en homme, elle devient Hua Jun. Elle entreprend alors un parcours jonché d'épreuves, au cours duquel elle devra maîtriser sa force intérieure et démontrer son véritable potentiel. Ce chemin initiatique fera d'elle une guerrière vénérée et lui permettra de gagner le respect et la gratitude d’une nation toute entière... ainsi que la fierté de son père.
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Réalisé parNiki Caro
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Écrit parRick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin
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Produit parChris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed
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DistributionYifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng