Mulan

Dans le film Disney MULAN, la grande réalisatrice Niki Caro donne vie à la légende du célèbre conte chinois. Une jeune femme téméraire renonce à tout pour l’amour de sa famille et de son pays, et devient la plus grande guerrière que la Chine ait jamais connue. Lorsque l'empereur de Chine décrète qu'un homme de chaque famille devra servir dans l'armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du nord, Hua Mulan, fille aînée d'un honorable guerrier, décide de s’enrôler à la place de son père malade. Travestie en homme, elle devient Hua Jun. Elle entreprend alors un parcours jonché d'épreuves, au cours duquel elle devra maîtriser sa force intérieure et démontrer son véritable potentiel. Ce chemin initiatique fera d'elle une guerrière vénérée et lui permettra de gagner le respect et la gratitude d’une nation toute entière... ainsi que la fierté de son père.