Respire... Voilà, respire
Star Wars : Les Derniers Jedi en avant-première à Londres le 12 décembre
Le Royal Albert Hall a été spécialement transformé en une salle de cinéma IMAX® pour cet événement unique, avec la présence des acteurs, de l'équipe du film, de célébrités et également des membres de la famille royale.
"Ça ne se passera pas comme tu le crois."
Nous pensons que les derniers mots de Luke Skywalker dans la bande-annonce résume parfaitement le nouveau film. Le très attendu nouvel épisode de la saga est maintenant à l'affiche. Réservez vos tickets.
Soit vous êtes au cinéma aujourd'hui, sabre laser à la main, attendant ce fameux ciel noir étoilé avec le texte jaune défilant. Soit comme un vrai Jedi, maître de la patience, vous attendez ce weekend. Une chose est sûre, vous ne voulez pas manquer ce film.
Réservez vos billets, regardez la bande-annonce ou les coulisses du tournage et découvrez la collection Star Wars de Disney Store sur notre page Star Wars : Les Derniers Jedi.