Nous pensons que les derniers mots de Luke Skywalker dans la bande-annonce résume parfaitement le nouveau film. Le très attendu nouvel épisode de la saga est maintenant à l'affiche. Réservez vos tickets.

Soit vous êtes au cinéma aujourd'hui, sabre laser à la main, attendant ce fameux ciel noir étoilé avec le texte jaune défilant. Soit comme un vrai Jedi, maître de la patience, vous attendez ce weekend. Une chose est sûre, vous ne voulez pas manquer ce film.

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