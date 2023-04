Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Harrison Ford reprend son rôle légendaire du célèbre archéologue pour le cinquième volet de la saga iconique. Il a comme partenaires Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Douleur et Gloire"), John Rhys-Davies ("Les Aventuriers de l'Arche Perdue"), Shaunette Renee Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World : Fallen Kingdom"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Ritchers ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Mortel") et Mads Mikkelsen ("Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore"). Réalisé par James Mangold ("Le Mans 66", "Logan"), le film est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel, avec Steven Spielberg et George Lucas comme producteurs exécutifs. John Williams, le créateur des B.O. de chaque aventure d'Indy depuis le premier opus, "Les Aventuriers de l'Arche Perdue" en 1981, a encore une fois composé la musique.