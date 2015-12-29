Phénomène Raven

Véritable phénomène, cette série de Disney Channel a passionné les enfants des années 90 ! Qui n’a pas été captivé par les aventures de Raven Baxter, une adolescente qui pourrait sembler normale si elle n’avait pas ce don particulier de voir l'avenir à travers des visions. Chaque épisode est l’occasion de suivre les aventures insolites de sa famille et de ses deux meilleurs amis et leurs actions pour empêcher ou non la réalisation de ses visions. Pas besoin de voir l’avenir pour prédire qu’on va adorer revoir cette série !