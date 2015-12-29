Vous faites partie de la génération 90 ? Voici 11 contenus Disney+ incontournables
Vous vous souvenez encore du « bug » de l’an 2000 et de vos heures passées à danser sur les Spice Girls ? Aucun doute, vous êtes bien né(e) dans les années 90. Alors, si vous faisiez un voyage dans le temps pour regarder - sans rougir - les films que vous aviez aimés !
Mulan
L’idée de voir un remake de ce film superbe, avec de vrais acteurs, nous a tellement plu qu'on a failli exploser de joie. Mais on s'est retenu (ça aurait fait trop de bazar). En attendant, c'est le moment idéal de revoir le film d’animation de 1998 (comme si on avait besoin d’une excuse)… Inspiré d’une légende chinoise sur une courageuse guerrière, ce grand classique se bonifie à chaque visionnage.
High School Musical
Zac Efron était notre grand amour, d'ailleurs nous restons toutes convaincues que nous l’épouserons un jour. Oui, on a toutes et tous eu notre période High School Musical, et son retour sous la forme d’une série nous donne envie de danser. Le lycée est toujours le même, mais ce sont de nouveaux élèves qui préparent le spectacle. Préparez-vous à chanter en chœur "we're all in this together, after all.. " !
X-Men
Pour un vendredi soir pluvieux, quoi de mieux que de revenir au début de cette superbe saga ? Un casting d’exception, des personnages fantastiques (qui n’a jamais prétendu être Wolverine après avoir bu un peu trop de limonade ?), des scènes d'action haletantes : la saga des X-Men est absolument mémorable.
Toy Story
Comment oublier notre première rencontre avec Woody et Buzz ? C'était il y a longtemps, bien avant qu'on tombe amoureux de Forky. Tout nous a plu dans ce film qu'on pourrait revoir tous les dimanches après-midi jusqu’à Noël sans s'en lasser. Même si on se sent un peu coupable des nounours et des poupées qu'on a mis de côté en grandissant…
1001 pattes
Jamais on n’aurait imaginé s’attacher autant à une courageuse fourmi, mais la vie est pleine de surprises ! Quand Flik et ses amis inventent un plan subtil pour se débarrasser des sauterelles qui dominent leur colonie, l’appel de l'aventure résonne en chacun de nous. Depuis, on ne voit plus les coccinelles du même œil !
Monstres & Cie
Vous vous souvenez de ces deux-là ? Ce duo comique inégalable remplirait les plus grandes salles s'ils le voulaient ! Monstres maladroits mais adorables, le charme de Bob et Sully fonctionne à tous les coups : éclats de rire garantis pour ce film qui vous mettra en appétit pour Monsters At Work, une série Disney+ Original disponible prochainement.
L'Âge de glace
Dans la vie, chacun suit son propre chemin. Pour certains, il s’agit de trouver l’amour, d’autres lui préfèrent leur carrière, et pour Scrat l’écureuil, la vie consiste à trouver un bon endroit pour enterrer son gland. Ah, c'était le bon temps, cet Âge de glace ! Nominé aux Oscars, ce film reste un joyau intemporel, aussi agréable aujourd’hui qu’hier.
Chérie, j’ai rétréci les gosses
Embarquez dans un très beau voyage nostalgique ! Qui pourrait oublier ce classique, à voir en famille, où un papa scientifique rétrécit accidentellement ses enfants ? Sortie quelques années après, la suite, Chérie, j’ai agrandi le bébé, est également disponible sur Disney+. Mieux encore, une nouvelle suite, Shrunk (Rétréci), est en préparation ! Rick Moranis revient devant la caméra pour jouer une fois de plus le téméraire père de famille Wayne Szalinski.
Phénomène Raven
Véritable phénomène, cette série de Disney Channel a passionné les enfants des années 90 ! Qui n’a pas été captivé par les aventures de Raven Baxter, une adolescente qui pourrait sembler normale si elle n’avait pas ce don particulier de voir l'avenir à travers des visions. Chaque épisode est l’occasion de suivre les aventures insolites de sa famille et de ses deux meilleurs amis et leurs actions pour empêcher ou non la réalisation de ses visions. Pas besoin de voir l’avenir pour prédire qu’on va adorer revoir cette série !
Lizzy McGuire
Dans cette série culte de Disney Channel, nous suivons Lizzie McGuire, une adolescente bien de son temps, et ses deux fidèles amis : Miranda Sanchez et Gordo. Entre le collège, les amis, et son petit frère Matt, le frère plus énervant du monde, le monde de Lizzie est bien rempli. Sans parler de son petit ego-animé tout droit sorti de son imagination qui dit tout haut, ce que Lizzie pense tout bas. En tout cas, on n’hésite pas à dire haut et fort qu’on est heureux de retrouver Lizzie à nouveau.
Star Wars: L'attaque des clones (Épisode II)
Le premier Star Wars du nouveau millénaire a marqué son époque. Ses scènes d’action épiques demeurent irrésistibles. Fermez vos rideaux pour l’après-midi, mettez votre téléphone en mode avion et sentez la Force vous envahir. Il ne vous reste plus qu'à dénicher un vieux rouleau de papier d’emballage pour vous servir de sabre laser, et voilà votre après-midi bien rempli !