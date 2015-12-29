Politique de confidentialité “Saute avec Tigrou”

Aux fins de la législation applicable en matière de protection des données, The Walt Disney Company (France) est le responsable de traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’expérience « Saute avec Tigrou ».

La présente politique de confidentialité complète les informations fournies dans notre Politique de confidentialité France et doit être lu conjointement avec celle‑ci. Pour plus d’informations sur la manière d’exercer vos droits en tant que personne concernée ou pour nous contacter, veuillez consulter la Politique de confidentialité France.

Que capturent nos caméras ?

Nos caméras détectent les mouvements, l’énergie et le volume sonore. Nous pouvons enregistrer, pendant quelques secondes, des images d’arrière‑plan telles que celles de passants, afin de calibrer et d’optimiser les réglages des caméras.

Les caméras sont positionnées avec un angle orienté vers le bas afin de ne capturer qu’une zone limitée.

Quelles données personnelles traitons‑nous ?

Nous pouvons capter des images de passants, comme décrit ci‑dessus. Ces images ne sont ni recoupées ni combinées avec d’autres données.

Nous ne traitons aucune donnée relevant de catégories particulières, telles que des données biométriques ou des informations relatives à la santé.

Que faisons‑nous des données personnelles ?

Lorsque des images d’arrière‑plan sont collectées, elles peuvent être utilisées à des fins de test et/ou d’ajustement, afin d’améliorer l’expérience. Elles ne seront pas utilisées à d’autres fins.

Nous ne partageons aucune donnée personnelle avec des tiers.

Combien de temps conservons‑nous les données ?

Les images capturées peuvent être conservées pour une courte durée, n’excédant pas 24 heures.



