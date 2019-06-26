Toy Story 4 - Découvrez les personnages
Cet été, nos jouets préférés font leur grand retour au cinéma pour de nouvelles aventures dans Toy Story 4.
Dans Toy Story 4, Woody, Buzz l’Éclair et tous leurs amis sont de retour pour une nouvelle aventure. Ensemble, ils rencontreront de nouveaux amis et croiseront quelques visages familiers tout au long d’un voyage extraordinaire. Rassurez-vous, avant la sortie de ce film tant attendu, voici de quoi remettre à jour tous vos souvenirs sur les héros de Toy Story et de même faire connaissance avec les nouveaux venus.
Les héros de Toy Story
Woody et Buzz l’Éclair, si chers au cœur des fans, reviennent au cinéma dans Toy Story 4, mais cette fois-ci dans des rôles différents. Woody est toujours le même cowboy, le jouet préféré d’Andy pendant des années. Mais, même s’il a trouvé un nouveau foyer chez Bonnie, Woody souffre en silence. Avoir partagé la vie d’un enfant durant tant d’années et devoir en changer, ce n’est pas facile pour un jouet. « C’est une toute nouvelle dynamique que je trouve très intéressante. Bonnie ne joue pas avec ses jouets de la même façon qu’Andy. Elle en a d’autres, qui la connaissent mieux. Je savais que Woody ne serait pas son préféré », déclare le réalisateur Josh Cooley.
Buzz aussi fait son grand retour, toujours amateur de cascades et plus fidèle que jamais à ses amis, dont son ancien rival Woody. « Buzz comprend que Woody a besoin de s’adapter à ce changement », ajoute Josh Cooley. « Il veut l’aider et lui apporter son soutien, mais ses efforts l’entraînent dans un stand de fête foraine, où il doit servir de vulgaire récompense. »
Le retour de la Bergère
Après des années de séparation, la Bergère a été abîmée, délaissée, mais son esprit est resté intact. Elle est devenue quelqu’un de libre et d’aventureux, dont la force et l’ironie tranchent avec la fragilité et la délicatesse de la porcelaine dont elle est faite. Lorsqu’elle retrouve Woody par le plus grand des hasards, la Bergère se rend compte à quel point il lui avait manqué et elle a hâte de lui montrer ce qu’elle est devenue. C’est la comédienne Audrey Fleurot qui apporte toute sa palette d’émotions à ce formidable personnage.
Jessie, Zigzag, Rex, Bayonne et le reste de la bande font également un retour très attendu.
Neuf ans après Toy Story 3, nous avons hâte de revoir tous les héros sur nos écrans, entourés de leurs nouveaux amis...
Voici Fourchette
Simple jouet bricolé, Fourchette ne se sent pas à sa place dans la chambre de Bonnie. Malheureusement, à chaque fois qu’il tente de s’échapper, il se retrouve pris dans une aventure qu’il aurait préféré éviter. « L’univers de Toy Story repose sur l’idée que chaque objet a un but », explique Josh Cooley. « Le but d’un jouet est d’être là pour l’enfant auquel il appartient. Mais qu’en est-il de ceux créés à partir d’autres objets ? Fourchette est un jouet que Bonnie a fabriqué avec une fourchette en plastique, c’est pourquoi il vit une crise existentielle. Il veut remplir sa fonction de fourchette, mais se retrouve désormais avec un but de jouet. ». Pour ne rien gâter, c’est le talentueux comédien Césarisé Pierre Niney qui lui prête sa voix.
Woody endosse le rôle de protecteur de Fourchette, d’abord en le sauvant des poubelles. « Nous adorions le concept de Fourchette », explique le producteur Jonas Rivera. « Il ne comprend pas les règles du monde, alors il ne les suit pas, ce qui rend l’histoire amusante et inédite. Mais cela complique les choses pour Woody, qui tente de faire comprendre à Fourchette l’importance de son enfant. »
Ducky et Bunny
Ducky et Bunny sont deux peluches, des récompenses de fête foraine qui n’aspirent qu’à être gagnées. Ils se retrouvent dans une aventure inattendue en compagnie d’une bande de jouets qui ne savent pas ce que c’est d’être accroché à un mur en attendant qu’on vous remporte. « Ducky et Bunny apportent une nouvelle dimension humoristique à l’univers de Toy Story », explique le producteur Mark Nielsen. « Leur vision du monde est très singulière, puisqu’ils voyagent de ville en ville mais restent dans le même stand, tout en observant le monde extérieur. Ils n’ont aucune morale, car ils voient passer les uns après les autres des enfants qui dépensent leur argent dans un jeu où il est impossible de gagner. Ils observent les mauvais côtés de la nature humaine, tout en étant pris au piège à cause d’elle ». Jamel Debbouze (Voix de Ducky) et Franck Gastambide (voix de Bunny) ont apporté tout leur ressort comique et leur talent d’improvisation à ces irrésistibles personnages.
Gabby Gabby et Benson
Gabby Gabby est une adorable poupée parlante des années 1950 dont la voix déraille en raison d’un défaut de fabrication. Elle a passé plus de 60 ans oubliée chez un antiquaire, avec pour seuls compagnons une bande de marionnettes muettes. Gabby Gabby sait bien qu’elle doit réparer sa voix pour que quelqu’un veuille d’elle. C’est l’auteure-compositrice-interprète belge Angèle qui donne de la voix à cette poupée capable de paraître accueillante et amicale puis de devenir extrêmement froide et terrifiante en quelques mots…
Benson est une marionnette de ventriloque classique, et le bras droit de Gabby Gabby. Il est à la tête d’une petite troupe de marionnettes qui rendent service à Gabby. Puisqu’ils n’ont personne pour leur donner une voix, ces jouets silencieux patrouillent le magasin d’antiquités dans un silence menaçant et perturbant.
Duke Caboom
Duke Caboom est un jouet des années 1970, inspiré du plus grand cascadeur canadien. Au guidon de sa moto surpuissante, Duke est toujours prêt à prendre ses plus belles poses de cascadeur. Sa confiance en lui paraît sans limites au premier abord. Cependant, Woody découvre vite que Duke a une faiblesse : il n’a jamais été capable de réaliser les cascades extraordinaires que l’on apercevait dans la publicité du jouet. Duke vit depuis des années dans un magasin d’antiquités, où il se remémore les échecs de son passé tragique.
Giggle McDimples
Giggle McDimples est une poupée en plastique miniature de la gamme de jouets Giggle McDimples des années 1980. Giggle est la meilleure amie de la Bergère. Assez petite pour se percher sur son épaule, Giggle est à la fois sa confidente et sa conseillère. « Giggle est le Jiminy Cricket de la Bergère. Leur relation nous permet de cerner ces personnages » déclare Cooley. « Giggle est de loin le plus petit jouet de l’univers de Toy Story. Elle s’est fait marcher dessus et aspirer, et elle s’est très probablement retrouvée dans la narine d’un enfant à un moment de sa vie. »
Tous les fans pensaient que l’histoire de ces jouets touchait à sa fin lorsque Andy apporta Woody son cowboy fétiche et le reste de la bande, Buzz, Jessie, Zigzag, Rex et les autres chez Bonnie, une jeune amie de la famille. Celle-ci, comme Andy, fait preuve d’une imagination débordante lorsqu’elle joue avec ses jouets. Mais quand une histoire se termine, une autre commence...
Toy Story 4 débarque dans les salles le 26 Juin 2019.