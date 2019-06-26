Toy Story 4 - Découvrez les personnages

Les héros de Toy Story

Woody et Buzz l’Éclair, si chers au cœur des fans, reviennent au cinéma dans Toy Story 4, mais cette fois-ci dans des rôles différents. Woody est toujours le même cowboy, le jouet préféré d’Andy pendant des années. Mais, même s’il a trouvé un nouveau foyer chez Bonnie, Woody souffre en silence. Avoir partagé la vie d’un enfant durant tant d’années et devoir en changer, ce n’est pas facile pour un jouet. « C’est une toute nouvelle dynamique que je trouve très intéressante. Bonnie ne joue pas avec ses jouets de la même façon qu’Andy. Elle en a d’autres, qui la connaissent mieux. Je savais que Woody ne serait pas son préféré », déclare le réalisateur Josh Cooley.

Buzz aussi fait son grand retour, toujours amateur de cascades et plus fidèle que jamais à ses amis, dont son ancien rival Woody. « Buzz comprend que Woody a besoin de s’adapter à ce changement », ajoute Josh Cooley. « Il veut l’aider et lui apporter son soutien, mais ses efforts l’entraînent dans un stand de fête foraine, où il doit servir de vulgaire récompense. »