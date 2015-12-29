Une visite dans les coulisses de Ralph 2.0

On dirait que c'était hier que nous mettions pour la première fois les pieds dans la salle de jeux de M. Litwak et que nous y rencontrions les personnages du film Les Mondes de Ralph. Ce 52ème film d'animation de Disney, nous racontait l'histoire d'un méchant de jeu vidéo qui souhaitait devenir un héros...

Au cours de sa quête pour la Médaille des Héros, Ralph rencontre Vanellope, une princesse qui a une erreur de programmation ayant pour ambition de devenir la championne des courses du jeu vidéo Sugar Rush. Celle-ci deviendra finalement sa meilleure amie.

Et maintenant, Ralph, Vanellope et ses amis sont de retour dans Ralph 2.0. Dans cette suite très attendue, Ralph et Vanellope vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l'univers foisonnant d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Avant que le film ne sorte au cinéma, voici un entretien avec les réalisateurs Phil Johnston et Rich Moore où ils nous parlent de la réalisation du film, de leurs choix sur la representation du monde d'Internet en tant que ville et sur leur volonté de porter toutes les Princesses Disney sur grand écran.