Une visite dans les coulisses de Ralph 2.0
On dirait que c'était hier que nous mettions pour la première fois les pieds dans la salle de jeux de M. Litwak et que nous y rencontrions les personnages du film Les Mondes de Ralph. Ce 52ème film d'animation de Disney, nous racontait l'histoire d'un méchant de jeu vidéo qui souhaitait devenir un héros...
Au cours de sa quête pour la Médaille des Héros, Ralph rencontre Vanellope, une princesse qui a une erreur de programmation ayant pour ambition de devenir la championne des courses du jeu vidéo Sugar Rush. Celle-ci deviendra finalement sa meilleure amie.
Et maintenant, Ralph, Vanellope et ses amis sont de retour dans Ralph 2.0. Dans cette suite très attendue, Ralph et Vanellope vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l'univers foisonnant d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Avant que le film ne sorte au cinéma, voici un entretien avec les réalisateurs Phil Johnston et Rich Moore où ils nous parlent de la réalisation du film, de leurs choix sur la representation du monde d'Internet en tant que ville et sur leur volonté de porter toutes les Princesses Disney sur grand écran.
Construire l'histoire
« Nous n'allions pas faire une suite s'il n'y avait pas eu une bonne raison de le faire. » déclare Phil Johnston. Cette très bonne raison est apparue lorsqu'a été développée l'idée de raconter l'histoire dans le monde de l'Internet.
« Nous avons immédiatement vu les possibilités de situations comiques, de conflits entre nos deux personnages principaux » déclare Rich Moore. « C’est là que nous avons commencé à être vraiment enthousiastes à propos de cette idée.»
La création du monde de l'Internet
L'idée de créer l'immense monde apparemment sans fin de l'Internet a d'abord intimidé les créateurs du film.
« Nous avons réalisé qu'il n'y avait aucune référence ou comparaison existante sur comment représenter Internet en tant que ville » raconte Moore. « Les serveurs et les câbles ne suffisaient pas, nous n'avions pas l'intention de créer une histoire dans un gratte-ciel rempli de boîtes et de câbles qui, même s'ils sont intéressants, n'auraient pas été très convaincants d'un point de vue visuel.»
La fantastique équipe d’artistes et de designers qui a travaillé sur le film a toutefois contribué à rendre cette tâche impossible… moins impossible.
Les citoyens d'Internet
« Quand on pense au fait qu'Internet est constitué de millions de sites Web, on commence à imaginer que le monde de l'Internet ressemble à une grande ville comme New York, Londres ou Los Angeles. Un lieu constitué de différents quartiers, comme le quartier des réseaux sociaux ou le quartier commerçant ou financier, mais une ville ne peut pas fonctionner sans ses citoyens, bien sûr », ajoute Moore.
Dans Ralph 2.0, les citoyens d'Internet sont divisés en 2 groupes : les Netizens et les internautes. Les internautes sont des personnes qui comme vous, surfent tous les jours sur le net. Dans le film, ils sont représentés par des avatars. Les Netizens sont les résidents permanents d'internet et sont visuellement différents des internautes. « Ils représentent les différentes fonctionnalités que l’on peut trouver sur Internet et sont là pour aider les internautes » explique Moore.
Les Princesses Disney
C'est dans Oh My Disney.com que Vanellope rencontre les avatars des Princesses Disney, réunies pour la toute première fois sur grand écran.
Jodi Benson (Ariel), Paige O’Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Raiponce), Auli’i Cravalho (Vaiana), et Kelly Macdonald (Merida) reprennent avec Sarah Silverman (Vanellope) leur rôle de doubleuse des princesses dans la version originale.
Cela n'a pas été difficile de convaincre les actrices de prendre part au projet: « Chacune d’elles a adoré l’idée » raconte Moore. Et leur implication pour leurs personnages est devenue encore plus évidente lorsqu’elles ont commencé à doubler le film.
« En travaillant avec chacun d'entre elles, il était très clair qu'elles incarnaient vraiment ces personnages. C'était incroyable. Après chaque session d'enregistrement, nous réservions quelques minutes pour permettre à chaque actrice de s'asseoir avec notre département d'animation pour discuter des personnages et de leur interprétation. »
Plus de caméos Disney
Les spectateurs les plus attentifs seront en mesure de trouver des Easter eggs tout au long du film. Surtout dans le monde de l'Internet et en particulier dans la scène qui se déroule à Oh My Disney. Moore a ajouté : « Nous aimons cacher de petites surprises ici et là pour les spectateurs qui aiment les chercher. Et il y en a beaucoup dans ce film. »