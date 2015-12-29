Tout ce qu'il faut savoir sur Captain Marvel
Ce printemps, plongez dans les années 90 avec Captain Marvel, le premier film de l'Univers cinématographique Marvel où la protagoniste - incarnée par Brie Larson - est une femme.
Avant la sortie tant attendue du film au cinéma, voici ce qu'il faut savoir sur le personnage, le scénario et les créateurs derrière Captain Marvel.
Une nouvelle héroïne prend son envol
Avec de si nombreuses histoires et personnages intéressants, le film Captain Marvel révèle pourquoi elle a une place de choix dans l'Univers cinématographique Marvel. Au début du film, le personnage incarné par Brie Larson possède déjà ses pouvoirs mais a tout oublié de son passé sur Terre en tant que Carol Danvers.
« Au début du film, Captain Marvel se bat pour les Kree dans la guerre entre les Kree et les Skrull. Elle ne se souvient pas de sa vie humaine », explique le producteur exécutif Jonathan Schwartz à OhMyDisney. « Le film explique, comment elle finit par revenir sur Terre pour se rendre compte qu'elle a des origines humaines et que cela a de fortes implications dans la guerre. Donc, par certains aspects, c'est une histoire originelle Marvel classique, mais racontée à l'envers. »
Le casting de Captain Marvel
Adapter une toute nouvelle héroïne sur grand écran suppose de trouver une actrice qui s'incorpore parfaitement dans l'Univers cinématographique de Marvel et qui est capable d'interpréter son personnage le plus puissant. L'équipe a jeté son dévolu sur l'actrice oscarisée Brie Larson.
« Quand on a appris que Brie Larson était intéressée par l'Univers cinématographique Marvel, nous lui avons soumis le synopsis du film », se souvient Kevin Feige, PDG de Marvel Studios. « C'est une fan du personnage dans les comics. La présenter à la Comic-Con a été l'un des meilleurs moments de ma carrière. »
« Ces films contribuent à notre culture, à faire de nous ce que nous sommes et aux valeurs que nous chérissons. C'est incroyable », déclare Brie Larson. « Je crois que je ne me rendais pas compte à quel point incarner Captain Marvel allait avoir des répercussions dans notre culture en général jusqu'à ce qu'on annonce mon rôle. Je commence à peine à mesurer l'ampleur et la force de tout ça. »
Personnages secondaires
Le personnage principal peut sembler nouveau à beaucoup de gens, mais plusieurs personnages connus refont leur apparition. Nick Fury (Samuel L. Jackson) revient après une brève apparition pendant le générique d'Avengers : Infinity War, et il est bien différent de celui que nous connaissons.
Samuel L. Jackson a donné quelques indices sur ce que nous allons découvrir dans le film, y compris « probablement comment Nick Fury est devenu borgne ». Il poursuit : « Vous allez découvrir qu'on parle de sa famille. Il a une histoire qu'on n'a pas encore abordé ; on apprendra d'où il vient et ce qu'il a fait. Parfois, il lui arrivait même d'avoir peur ou d'être abasourdi avant qu'il n'apprenne à contrôler ses émotions d'une autre façon ».
Parmi les revenants, il y aura également l'agent Coulson (Clark Gregg) ainsi que Ronan (Lee Pace) et Korath (Djimon Hounsou) des Gardiens de la Galaxie (2014).
Les alliés et la Starforce
Alors qu'elle tente péniblement de retrouver la mémoire, Carol a un déclic lorsqu'elle reprend contact avec Maria Rambeau, sa fidèle amie et ancienne pilote d'essai militaire. L'actrice Lashana Lynch nous a expliqué la relation entre les deux personnages et son impact : « Il y a une forme d'énergie qu'on partage avec nos amis et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Captain Marvel ressent cette énergie par intermittence. C'est grâce aux conversations et aux explications de Rambeau sur son histoire qu'elle retrouve la mémoire. »
Depuis plusieurs siècles, les Kree sont en guerre avec une autre race extraterrestre, les Skrull. Jude Law incarne le commandant de la Starforce Kree : « Avant de faire ce film, j'avais l'impression qu'il y avait une fête dont on me parlait depuis des années et dont j'admirais les participants, avant de me rendre compte que je n'avais pas encore reçu d'invitation. Alors, quel plaisir quand je l'ai enfin reçue ! Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre une chose que j'admire et que j'adore. »
L'héroïne la plus puissante de la Terre
Il y a tant de personnages dans l'Univers cinématographique Marvel qui auraient tous pu avoir leur propre film. Cependant, d'après Samuel L. Jackson, Captain Marvel était le choix idéal. « Elle est le personnage avec les super-pouvoirs les plus puissants. Les Terriens sont en net désavantage après ce qui s'est passé dans Infinity War, et nous savons que nous avons besoin de quelqu'un d'aussi fort que Thanos. Nous allons bientôt découvrir à quel point elle est puissante et ce dont elle est capable. »