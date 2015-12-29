Tout ce qu'il faut savoir sur Captain Marvel

Le casting de Captain Marvel

Adapter une toute nouvelle héroïne sur grand écran suppose de trouver une actrice qui s'incorpore parfaitement dans l'Univers cinématographique de Marvel et qui est capable d'interpréter son personnage le plus puissant. L'équipe a jeté son dévolu sur l'actrice oscarisée Brie Larson.

« Quand on a appris que Brie Larson était intéressée par l'Univers cinématographique Marvel, nous lui avons soumis le synopsis du film », se souvient Kevin Feige, PDG de Marvel Studios. « C'est une fan du personnage dans les comics. La présenter à la Comic-Con a été l'un des meilleurs moments de ma carrière. »

« Ces films contribuent à notre culture, à faire de nous ce que nous sommes et aux valeurs que nous chérissons. C'est incroyable », déclare Brie Larson. « Je crois que je ne me rendais pas compte à quel point incarner Captain Marvel allait avoir des répercussions dans notre culture en général jusqu'à ce qu'on annonce mon rôle. Je commence à peine à mesurer l'ampleur et la force de tout ça. »