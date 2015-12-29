Découvrez le Wakanda grâce au nouveau film Marvel Studios Black Panther
Après une semaine en tête du box office Français, Black Panther est numéro un au box-office mondial !
Ce nouvel opus du Marvel Cinematic Universe a connu le cinquième meilleur démarrage de l'histoire du box-office aux états-Unis. Avec une note de 97 % sur Rotten Tomatoes et des spectateurs qui se ruent dans les salles pour découvrir ce nouveau super héros, public et critique s'accordent pour le qualifier de véritable événement cinématographique.
Découvrez tout ce que vous devez savoir du film grâce à notre résumé sans spoiler :
Black Panther démarre exactement là où Captain America: Civil War s'arrête. Le film s'intéresse à l'histoire de T'Challa, un jeune prince africain qui doit assumer à la fois le rôle de roi et de Black Panther. Les défis que rencontre alors T'Challa exigeront de lui qu'il se hisse au rang de héros, car les destins du Wakanda et du monde vont dépendre de lui.
Le Wakanda est un pays africain indépendant fictif, le plus développé technologiquement parmi les nations. Le pays a dissimulé sa nature véritable au moyen de dispositifs de camouflage de pointe afin de protéger ses habitants, ce qui l'a coupé du monde.
Ce pays est l'un des rares où l'on peut trouver du Vibranium, le métal presque indestructible dont est fait le bouclier de Captain America. L'accès facilité à ce prévieux métal est ce qui a précipité le développement technologique et culturel du Wakanda.
Le Wakanda s'est dissimulé et isolé des autres pays pour une bonne raison : se protéger de ceux qui en voudraient à ses ressources de Vibranium. Ce métal alimente la plupart des technologies futuristes du Wakanda. C'est ce qui la rend si précieuse.
