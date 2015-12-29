Découvrez tout ce que vous devez savoir du film grâce à notre résumé sans spoiler :



Black Panther démarre exactement là où Captain America: Civil War s'arrête. Le film s'intéresse à l'histoire de T'Challa, un jeune prince africain qui doit assumer à la fois le rôle de roi et de Black Panther. Les défis que rencontre alors T'Challa exigeront de lui qu'il se hisse au rang de héros, car les destins du Wakanda et du monde vont dépendre de lui.



Le Wakanda est un pays africain indépendant fictif, le plus développé technologiquement parmi les nations. Le pays a dissimulé sa nature véritable au moyen de dispositifs de camouflage de pointe afin de protéger ses habitants, ce qui l'a coupé du monde.