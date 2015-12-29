7 choses que vous ignoriez sur Coco

2. Les roses d'Inde sont les seules plantes vivantes du monde des ancêtres.

Le fait que ces plantes soient les seules plantes vivantes du monde des ancêtres induit une différence avec le monde des vivants. Lors de ses recherches préliminaires au Mexique, l'équipe du tournage a appris que les roses d'Inde jouent un rôle important lors du Día de Los Muertos, à savoir celui de ramener l'esprit d'un être aimé chez lui. Et pour ne rien gâcher, elles sont magnifiques.