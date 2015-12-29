7 choses que vous ignoriez sur Coco
Coco, le long-métrage animé de Disney and Pixar, vient de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale.
Pour fêter la sortie du dessin animé en version numérique, Blu-Ray et DVD, nous avons compilé une liste d'anecdotes amusantes à son sujet :
1. Certains pavés des rues du monde des ancêtres sont en forme d'os.
Gardez l'œil ouvert pour les repérer lors de votre prochain visionnage.
2. Les roses d'Inde sont les seules plantes vivantes du monde des ancêtres.
Le fait que ces plantes soient les seules plantes vivantes du monde des ancêtres induit une différence avec le monde des vivants. Lors de ses recherches préliminaires au Mexique, l'équipe du tournage a appris que les roses d'Inde jouent un rôle important lors du Día de Los Muertos, à savoir celui de ramener l'esprit d'un être aimé chez lui. Et pour ne rien gâcher, elles sont magnifiques.
3. Dante est un xoloitzcuintle, le chien national du Mexique.
Dans le film, Dante est le chien fidèle de Miguel. Les xolos n'ont presque pas de poils et il leur manque souvent des dents, ce qui fait que leur langue pend. Des xolos ont été amenés aux studios de Pixar pour que les animateurs puissent les étudier.
4. Lorsqu'un personnage joue de la guitare dans le film, il joue les bonnes notes.
Pour rendre le jeu de guitare plus réaliste, les animateurs se sont basés sur des vidéos de musiciens qui avaient attaché une caméra à leur guitare.
5. Ernesto de la Cruz a été animé avec tant de précision que même sa pomme d'Adam se déplace quand il chante.
Grâce à la magie des appareils de détection faciale, la gorge et les joues d'Ernesto vibrent également quand il chante.
6. 500 habits ont été créés pour les divers personnages apparaissant dans le film.
Des habitants de Santa Cecilia aux invités squelettiques de la fête d'Ernesto de la Cruz du monde des ancêtres, les personnages de Coco sont nombreux. Pour que leur apparence soit aussi fidèle que possible, les animateurs ont assisté à des séances de danse folklorique mexicaine pour croquer le portrait des danseurs.
7. Une fossette est visible sur le menton d'Ernesto de la Cruz, dans sa version vivante et morte.
Sa fine moustache est à la mode de l'époque dans laquelle il vivait. Les animateurs de Pixar ont vraiment prêté attention à chaque détail.