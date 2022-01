Artemis Fowl

"Artemis Fowl,” adaptation de Disney du best-seller de Eoin Colfer, est le récit captivant des aventures fantastiques d'Artemis Fowl, jeune prodige de douze ans, héritier d'une longue lignée de génies du crime qui essaie désespérément de sauver son père kidnappé. En guise de rançon, Artemis doit infiltrer, sous la surface de la Terre, une civilisation très ancienne : le monde extraordinairement avancé des Fées - et rapporter à celle qui a enlevé son père l'objet magique le plus puissant et le plus convoité du monde des Fées : l'Aculos. Afin de localiser ce trésor, le rusé et surdoué Artemis concocte un plan audacieux, si risqué qu'il se retrouve au cœur d'une dangereuse guerre contre les Fées et leurs immenses pouvoirs.