Aladdin – Découvrez les acteurs et les personnages

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette version survoltée et survitaminée du classique de l’animation Disney, ainsi que ses acteurs et ses personnages.

Aladdin est une version survoltée et survitaminée du classique de l’animation Disney. Le film raconte l'histoire d'Aladdin, un charmant garçon des rues qui cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Le film est réalisé par Guy Ritchie, qui infuse son sens de l'action débridée dans la ville portuaire d'Agrabah. Le scénario a été écrit par John August et Guy Ritchie, d'après le dessin animé de Disney.