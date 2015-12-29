Aladdin – Découvrez les acteurs et les personnages
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette version survoltée et survitaminée du classique de l’animation Disney, ainsi que ses acteurs et ses personnages.
Aladdin est une version survoltée et survitaminée du classique de l’animation Disney. Le film raconte l'histoire d'Aladdin, un charmant garçon des rues qui cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
Le film est réalisé par Guy Ritchie, qui infuse son sens de l'action débridée dans la ville portuaire d'Agrabah. Le scénario a été écrit par John August et Guy Ritchie, d'après le dessin animé de Disney.
Aladdin et le Génie
Mena Massoud incarne Aladdin, un séduisant voleur de rue d'Agrabah. Aladdin aspire à quitter sa vie de vaurien, persuadé d'être destiné à un meilleur avenir.
Fort de quatre Grammy Awards, Will Smith joue le rôle du Génie, une entité bleutée capable de changer d'apparence mais confinée dans une lampe à huile. Le Génie est un personnage haut en couleur, doté d'un charisme extraordinaire et de la capacité d'exaucer les souhaits. Grâce à Aladdin, il va comprendre le sens d'une véritable amitié.
Jasmine et Dalia
La belle Jasmine, fille courageuse et déterminée du sultan, brûle d'envie de découvrir la vie au-delà des murs du palais, et de mettre à profit son rang pour mieux servir les habitants d'Agrabah. C'est Naomi Scott qui incarne Jasmine.
La servante et confidente de Jasmine, Dalia, est drôle, impertinente et insouciante. Elle vit à Agrabah mais passe la plupart de son temps au palais, afin de garder un œil sur la princesse. Nasim Pedrad joue le rôle de Dalia.
Jafar et Hakim
Interprété par Marwan Kenzari, Jafar, le vizir du sultan, est un sorcier puissant et fourbe, frustré par la passivité du sultan qui ne se préoccupe pas assez à son goût de l'avenir d'Agrabah. Il échafaude un plan pour s'emparer du trône.
Hakim, le bras droit de Jafar et superviseur des gardes du palais, est incarné par Numan Acar.
Le sultan et le prince Anders
Le sultan, souverain de la ville portuaire d'Agrabah, est un chef sage et respecté, ainsi qu'un père aimant et dévoué, quoique trop protecteur. Il s'évertue ainsi à trouver un mari respectable pour la princesse. Le sultan est interprété par Navid Negahba.
Billy Magnussen jouera le rôle du nouveau personnage, le prince Anders originaire de Skånland. Séduisant et arrogant, mais empoté et idiot, il aspire à épouser Jasmine.