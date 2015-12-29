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Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu

Westfield Forum des Halles, Paris

Avis à tous les fans du personnage Disney, Winnie l’Ourson ! Rassemblez vos proches, petits et grands, et rejoignez‑nous pour une aventure immersive inspirée de la Forêt des Rêves Bleus, afin de célébrer 100 ans passés en compagnie de Winnie l’Ourson.

Rejoignez Winnie et ses amis pour une immersion pleine de tendresse, pleine de bonds, d’explorations, et de jeux lors de votre quête du ballon de Jean-Christophe. Tout au long du parcours, vous découvrirez de douces surprises, des défis et des moments intemporels à partager.

Parfait pour les familles et les explorateurs de tous âges, cette aventure interactive mêle contes et découvertes tout en douceur. Une fois que vous aurez retrouvé le ballon, vous saurez que vous avez vécu quelque chose de vraiment spécial — une aventure inoubliable où l’imagination et l’amitié vous guident.

« Ce fut » dit Winnie en léchant le miel sur sa patte, « une bien belle promenade, en effet. »

Jeudi 7 mai 2026
Vendredi 8 mai 2026
Samedi 9 mai 2026

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Préparez votre visite

L’événement est-il soumis à une billetterie ?

Oui, il s’agit d’un événement gratuit mais nécessitant une réservation de billets. Merci de vous assurer de réserver le bon créneau horaire pour l’ensemble de votre groupe.
Nous demandons aux visiteurs d’arriver 10 minutes avant leur horaire de réservation.

Un certain nombre de billets seront disponibles sur place, mais ils seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, et sous réserve de disponibilité.


Combien de temps dure “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure dure environ 25 minutes.


L’expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” est elle adaptée aux enfants ?

Oui, l’aventure convient aux adultes et aux enfants de tout âge.
Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.


Quand ouvre “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure ouvrira au Westfield Forum des Halles du 7 au 9 mai 2026.


Où se déroule l’événement “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’expérience aura lieu au centre commercial Westfield Forum des Halles
Adresse :

Westfield Forum des Halles

101 Porte Berger Paris

75001


Quand vais je recevoir mes billets pour me rendre à l'expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

Vous recevrez vos billets au moment de la réservation de votre créneau.
Merci de présenter votre QR code le jour de votre visite.


Puis-je apporter de la nourriture ou des boissons au sein de l’événement ?

Nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas apporter de nourriture ou de boissons à l’intérieur de l’événement.


Y aura-t-il une rencontre avec des personnages ?

Malheureusement, Winnie l’Ourson et ses amis ne seront pas présents dans l’expérience et ne seront pas disponibles pour une rencontre.

L’événement est-il soumis à une billetterie ?

Oui, il s’agit d’un événement gratuit mais nécessitant une réservation de billets. Merci de vous assurer de réserver le bon créneau horaire pour l’ensemble de votre groupe.
Nous demandons aux visiteurs d’arriver 10 minutes avant leur horaire de réservation.

Un certain nombre de billets seront disponibles sur place, mais ils seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, et sous réserve de disponibilité.


Combien de temps dure “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure dure environ 25 minutes.


L’expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” est elle adaptée aux enfants ?

Oui, l’aventure convient aux adultes et aux enfants de tout âge.
Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.


Quand ouvre “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure ouvrira au Westfield Forum des Halles du 7 au 9 mai 2026.


Où se déroule l’événement “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’expérience aura lieu au centre commercial Westfield Forum des Halles
Adresse :

Westfield Forum des Halles

101 Porte Berger Paris

75001


Quand vais je recevoir mes billets pour me rendre à l'expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

Vous recevrez vos billets au moment de la réservation de votre créneau.
Merci de présenter votre QR code le jour de votre visite.


Puis-je apporter de la nourriture ou des boissons au sein de l’événement ?

Nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas apporter de nourriture ou de boissons à l’intérieur de l’événement.


Y aura-t-il une rencontre avec des personnages ?

Malheureusement, Winnie l’Ourson et ses amis ne seront pas présents dans l’expérience et ne seront pas disponibles pour une rencontre.

Combien de temps dure “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure dure environ 30 minutes, avec des activités et plusieurs espaces aménagés pour les photos mettant en scène vos personnages préférés de l'univers de Winnie l’Ourson.


L’expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” est elle adaptée aux enfants ?

Oui, l’expérience est adaptée à tous les âges.


Y a-t-il des effets spéciaux dans l’expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

Il n’y aura pas d'effets spéciaux au sein de l’expérience.


Puis-je filmer ou prendre des photos pendant l’événement ?

Les appareils photo sont autorisés, à condition qu’il s’agisse d’appareils non professionnels et que les photos soient destinées à un usage personnel uniquement.


Les poussettes sont elles autorisées ?

Oui ! Une zone de stationnement dédiée sera mise à disposition pour les poussettes.


Que se passe-t-il si j’arrive en retard ?

Malheureusement, si votre retard dépasse 15 minutes, l’accès à l’expérience ne pourra pas être garanti.

Quelle est l’adresse de “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure se déroule au centre commercial Westfield Forum des Halles, 101 Porte Berger Paris, 75001


Comment s’y rendre ?

Un parking est disponible au Westfield Forum des Halles - veuillez noter qu’il est payant.
Pour organiser votre trajet en transports en commun, vous pouvez consulter le site web ou l’application Île de France Mobilités ou RATP.


En métro et RER

METRO : Stations Chatelet & Les Halles
-Ligne 1 : La Défense - Château de Vincennes
-Ligne 4 : Porte de Clignancourt - Mairie de Montrouge
-Ligne 7 : La Courneuve - 8 Mai 1945 ; Villejuif - Louis Aragon/Mairie d'Ivry
-Ligne 11 : Mairie des Lilas - Châtelet
-Ligne 14 : Saint Lazare - Olympiades


RER : station Châtelet-Les Halles
Ligne A : Cergy-le-Haut/Poissy/Saint-Germain-en-Laye - Marne-la-Vallée/Boissy-Saint-Léger
Ligne B : Roissy/Mitry-Claye - Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Robinson
Ligne D : Orry-la-Ville / Creil - Melun ; Corbeil-Essones/Malesherbes


En bus

15 lignes de bus, dont les arrêts ceinturent le quartier (rue de Rivoli, boulevard Sébastopol, rue Étienne-Marcel et rue du Louvre) sont à votre disposition : 21, 29, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85 et 96.


En voiture

Oui ! Un parking public est disponible au Westfield Forum des Halles, accessible aux visiteurs moyennant un coût supplémentaire. Le parking est ouvert 7j/7 et 24h/24. Pour y accéder, empruntez la rue Turbigo.
Si vous venez en voiture, vous aurez donc une place pratique pour vous garer avant de commencer votre aventure Winnie l’Ourson !


À vélo

Plusieurs stations Vélib' sont disponibles aux alentours de Westfield Forum des Halles :
-Station Vélib' 1004 : 12 rue des Halles - 75001 Paris
-Station Vélib' 1005 : 3 rue de la Cossonnerie - 75001 - Paris
-Station Vélib' 1006 : 2-4 rue de la Grande Truanderie - 75001 - Paris
-Station Vélib' 1007 : 2 rue de Turbigo - 75001 Paris
-Station Vélib' n°1009 : 14 rue du Pont Neuf - 75001 - Paris
-Station Vélib' n°102 : 7 - 49 rue Berger - 75001 - Paris

Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu est entièrement accessible, avec une entrée de plain‑pied et des cheminements clairement balisés dans tout l’espace.

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