Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu
Westfield Forum des Halles, Paris
Avis à tous les fans du personnage Disney, Winnie l’Ourson ! Rassemblez vos proches, petits et grands, et rejoignez‑nous pour une aventure immersive inspirée de la Forêt des Rêves Bleus, afin de célébrer 100 ans passés en compagnie de Winnie l’Ourson.
Rejoignez Winnie et ses amis pour une immersion pleine de tendresse, pleine de bonds, d’explorations, et de jeux lors de votre quête du ballon de Jean-Christophe. Tout au long du parcours, vous découvrirez de douces surprises, des défis et des moments intemporels à partager.
Parfait pour les familles et les explorateurs de tous âges, cette aventure interactive mêle contes et découvertes tout en douceur. Une fois que vous aurez retrouvé le ballon, vous saurez que vous avez vécu quelque chose de vraiment spécial — une aventure inoubliable où l’imagination et l’amitié vous guident.
« Ce fut » dit Winnie en léchant le miel sur sa patte, « une bien belle promenade, en effet. »
Jeudi 7 mai 2026
Vendredi 8 mai 2026
Samedi 9 mai 2026
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