L’événement est-il soumis à une billetterie ?

Oui, il s’agit d’un événement gratuit mais nécessitant une réservation de billets. Merci de vous assurer de réserver le bon créneau horaire pour l’ensemble de votre groupe.

Nous demandons aux visiteurs d’arriver 10 minutes avant leur horaire de réservation.

Un certain nombre de billets seront disponibles sur place, mais ils seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, et sous réserve de disponibilité.





Combien de temps dure “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure dure environ 25 minutes.





L’expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” est elle adaptée aux enfants ?

Oui, l’aventure convient aux adultes et aux enfants de tout âge.

Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.







Quand ouvre “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’aventure ouvrira au Westfield Forum des Halles du 7 au 9 mai 2026.





Où se déroule l’événement “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

L’expérience aura lieu au centre commercial Westfield Forum des Halles

Adresse :

Westfield Forum des Halles

101 Porte Berger Paris

75001







Quand vais je recevoir mes billets pour me rendre à l'expérience “Winnie l’Ourson : À la recherche du ballon perdu” ?

Vous recevrez vos billets au moment de la réservation de votre créneau.

Merci de présenter votre QR code le jour de votre visite.





Puis-je apporter de la nourriture ou des boissons au sein de l’événement ?

Nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas apporter de nourriture ou de boissons à l’intérieur de l’événement.





Y aura-t-il une rencontre avec des personnages ?

Malheureusement, Winnie l’Ourson et ses amis ne seront pas présents dans l’expérience et ne seront pas disponibles pour une rencontre.