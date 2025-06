Comment profiter de mes places à 7€ ?

En tant qu'abonné Disney+, vous pouvez bénéficier de 2 places de cinéma au tarif préférentiel de 7€. Cette offre est valable exclusivement dans les cinémas Pathé pour toutes les séances jusqu'à la fin d'exploitation du film, hors séances spéciales (du type Imax, 3D, etc.) et dans la limite des stocks disponibles.



Pour en profiter, connectez-vous ci-dessous avec vos identifiants Disney+ jusqu'au 17 juin 2025 et vous recevrez un email avec votre code promo dans un délai de 24h. Rendez-vous ensuite sur le site de Pathe.fr pour réserver vos places dans le cinema Pathé le plus proche de chez vous. Entrez votre code unique au moment du paiement et vous n'aurez plus qu'à découvrir le film !