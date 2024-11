Marvel Studios' Infinity Saga Concert Experience

Marvel Infinity Saga débarque, pour la première fois en Europe, en ciné-concert le 12 avril 2025 au Palais des Congrès de Paris et le 27 juin 2025 au Festival de Nîmes !

Cet événement inédit et dédié à l’univers cinématographique Marvel associe la puissance visuelle des 23 films de la saga à l’émotion d’une performance musicale en direct, pour une expérience immersive au cœur de l’épopée Marvel. Un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur, interprète en direct les bandes originales des films, sublimant les moments les plus emblématiques de la saga Marvel.

Les spectateurs pourront revivre les aventures de leurs super-héros préférés – des Avengers aux Gardiens de la Galaxie, en passant par Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et bien d’autres – sur un écran géant où seront projetés les extraits des scènes culte.Plus qu’une rétrospective des exploits de ces héros, Marvel Infinity Saga est une célébration de l’héritage cinématographique Marvel Studios, qui captive des millions de spectateurs à travers le monde. En alliant musique, cinéma et spectacle, cet événement inédit rend hommage aux héros, aux batailles et aux histoires qui ont marqué l’univers Marvel.

Marvel Infinity Saga propose une immersion complète et impressionnante dans l’univers Marvel à tous les fans inconditionnels comme aux néophytes !