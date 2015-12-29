Prêts pour la confrontation ultime ?
Découvrez les événements qui nous ont menés à Avengers : Infinity War…
Dix ans, quinze films et une myriade de personnages de l'univers cinématographique Marvel (MCU) réunis dans un seul film… C'est peu dire que nous sommes impatients de voir ça !
Nous vous proposons la liste des films sortis jusqu'ici, par ordre chronologique et avec tous les personnages que nous avons découverts. Avec, en bonus, un premier coup d'œil sur les Pierres d'Infinité.
Phase 1
-
Iron Man (2008)
-
L'Incroyable Hulk (2008)
-
Iron Man 2 (2010)
-
Thor (2011)
-
Captain America (2011)
-
Avengers (2012)
La phase 1 du MCU nous a permis de faire connaissance avec quelques personnages très populaires chez les fans et a mis en place le contexte pour les années qui ont suivi. Nous découvrons pour la première fois deux Pierres d'Infinité, le Tesseract (Pierre de l'Espace) dans Captain America et la Pierre de l'Esprit dans Avengers. La dernière scène post-générique nous a révélé l'existence de Thanos, une menace distante qui cherchera à semer le chaos dans Infinity War.
Phase 2
-
Iron Man 3 (2013)
- Thor : Le Monde des ténèbres (2013)
- Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014)
- Les Gardiens de la Galaxie (2014)
- Avengers : L'Ère d'Ultron (2015)
- Ant-Man (2015)
La Phase 2 nous a permis d'entrevoir l'envergure du MCU avec de nouveaux personnages comme Falcon, les Gardiens de la Galaxie ou Ant-Man. Nous avons découvert deux autres Pierres d'Infinité : l'Éther dans Thor : Le Monde des ténèbres (Pierre de la Réalité) et la Pierre du Pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie.
Phase 3
-
Captain America : Civil War (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017)
- Spider-Man : Homecoming (2017)
- Thor : Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
La phase 3 a secoué le MCU. Civil War a divisé les Avengers et Doctor Strange a amené un peu de magie dans l'univers. Ajoutez à cela Spider-Man et Black Panther, et vous obtenez un cocktail survitaminé (et nous n'avons même pas parlé de Thor et de son nouveau look !). Doctor Strange a révélé l'existence d'une autre Pierre d'Infinité, l'Œil d'Agamotto (la Pierre du Temps), pour un total de 5 pierres... Ce qui signifie qu'il nous en reste une à découvrir.
Il s'est passé tellement de choses qu'on a du mal à imaginer ce qui pourrait bien déstabiliser notre myriade de super-héros. Il faudrait vraiment qu'un tyran intergalactique arrive sur Terre pour récupérer les Pierres à tout prix...
...oh.
Voici où se trouve actuellement chaque Pierre d'Infinité :
La Pierre de l'Espace a été aperçue pour la dernière fois à la fin de Thor : Ragnarok en présence du malicieux Loki ;
À la fin de Captain America : Civil War, la Pierre de l'Esprit était toujours solidement attachée au front de Vision ;
La Pierre de la Réalité était entre les mains du Collectionneur à la fin de Thor : Le Monde des ténèbres ;
La Pierre du Pouvoir se trouvait sur Xandar à la fin des Gardiens de la Galaxie ;
La Pierre du Temps est soigneusement gardée par Doctor Strange.