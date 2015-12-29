Phase 3

Captain America : Civil War (2016)



Doctor Strange (2016)

Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017)

Spider-Man : Homecoming (2017)

Thor : Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

La phase 3 a secoué le MCU. Civil War a divisé les Avengers et Doctor Strange a amené un peu de magie dans l'univers. Ajoutez à cela Spider-Man et Black Panther, et vous obtenez un cocktail survitaminé (et nous n'avons même pas parlé de Thor et de son nouveau look !). Doctor Strange a révélé l'existence d'une autre Pierre d'Infinité, l'Œil d'Agamotto (la Pierre du Temps), pour un total de 5 pierres... Ce qui signifie qu'il nous en reste une à découvrir.

Il s'est passé tellement de choses qu'on a du mal à imaginer ce qui pourrait bien déstabiliser notre myriade de super-héros. Il faudrait vraiment qu'un tyran intergalactique arrive sur Terre pour récupérer les Pierres à tout prix...