Les coulisses de Dumbo
Dumbo, le nouveau film d'aventure de Disney réalisé par Tim Burton, reprend la fameuse histoire du dessin animé où l'on célèbre la différence, on chérit sa famille et où les rêves deviennent réalité.
L'histoire de Dumbo
Max Medici, un propriétaire de crique, embauche l'ancienne star Holt Farrier et ses enfants, Milly et Joe, pour s'occuper d'un éléphant dont les oreilles démesurées en font la risée d'un cirque en difficulté. Mais lorsqu'ils découvrent que Dumbo sait voler, le cirque renoue avec le succès et attire le très persuasif entrepreneur V.A. Vandevere, qui recrute le singulier pachyderme pour figurer dans Dreamland, son tout nouveau parc d'attractions. Dumbo prend son envol avec Colette Marchant, une charmante trapéziste au talent spectaculaire, jusqu'à ce que Holt apprenne que Dreamland, sous son aspect reluisant, renferme des secrets inavouables.
Les acteurs de Dumbo
La distribution comprend Colin Farrell (lauréat des Golden Globes), Michael Keaton (lauréat des Golden Globes), Danny DeVito (lauréat des Golden Globes et des Emmy Awards) et Eva Green (lauréate d'un BAFTA et nominée aux Golden Globes). Participent également Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney et Douglas Reith.
L'équipe de Dumbo
L'équipe créative comprend le chef opérateur Ben Davis (Les Gardiens de la Galaxie), le chef décorateur Rick Heinrichs (Star Wars : Les Derniers Jedi), la costumière Collen Atwood, qui a remporté 4 oscars (Alice aux Pays des merveilles de Tim Burton), le monteur Chris Lebenzon (Alice au Pays des merveilles et Maléfique) et le maquilleur Paul Gooch, récompensé aux BAFTA (Alice au Pays des merveilles). Ehren Kruger a écrit le script et produit le film avec Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie) et Justin Springer (TRON : L'Héritage). Nigel Gostelow est producteur exécutif. Le film est réalisé par Tim Burton.