Les coulisses de Dumbo

L'équipe de Dumbo

L'équipe créative comprend le chef opérateur Ben Davis (Les Gardiens de la Galaxie), le chef décorateur Rick Heinrichs (Star Wars : Les Derniers Jedi), la costumière Collen Atwood, qui a remporté 4 oscars (Alice aux Pays des merveilles de Tim Burton), le monteur Chris Lebenzon (Alice au Pays des merveilles et Maléfique) et le maquilleur Paul Gooch, récompensé aux BAFTA (Alice au Pays des merveilles). Ehren Kruger a écrit le script et produit le film avec Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie) et Justin Springer (TRON : L'Héritage). Nigel Gostelow est producteur exécutif. Le film est réalisé par Tim Burton.