Un événement pour petits et grands



Disney100 : L’Exposition est une invitation à explorer un siècle d’histoires et de création. Avec ses dix galeries immersives, cette expérience unique lève le voile sur certaines des histoires les plus appréciées de Disney – des classiques tels que Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) et Peter Pan (1953) aux titres plus récents comme Ratatouille (2007) et Encanto, la fantastique famille Madrigal (2021). Les fans pourront également célébrer certains récits adorés issus des univers Pixar, Star Wars et Marvel.



Depuis près de 55 ans, les Walt Disney Archives préserve avec soin certains des objets les plus précieux de The Walt Disney Company. À Paris, plus de 250 pièces seront exposées, dont des œuvres d’art, des sculptures utilisées pour l’animation, ainsi que des costumes et des accessoires. Cela inclut le Cheval du Carrousel de Mary Poppins (1964), utilisé par la Disney Legend Julie Andrews, ainsi que la robe rouge de Cruella (2021), portée par Emma Stone.





Un voyage empreint de nostalgie et de magie



Les visiteurs embarqueront pour un voyage à travers le temps grâce à des galeries thématiques, des expositions interactives et des installations immersives. Des objets et accessoires emblématiques tels que le livre de conte original de La Belle au bois dormant (1959), le masque d'Iron Man (2008), la pantoufle de verre du film Cendrillon en live action (2015) et même l'ensemble iconique d'Indiana Jones dans le film Indiana Jones et le Cadran de la destinée (2023) offriront un aperçu fascinant de la créativité sans limites de Disney.



Les galeries thématiques offriront une expérience immersive, comme une promenade sur Main Street U.S.A., et des opportunités photos permettront aux visiteurs de poser aux côtés de certains de leurs personnages préférés, dont Mickey, la famille Parr du film Les Indestructibles (2004), Dingo, et même l'adorable Simplet de Blanche-Neige et les Sept Nains !



Une variété de jeux et d’activités interactives complèteront l’expérience.



Disney100 : L'Exposition est bien plus qu'une célébration d'un siècle d'héritage créatif Disney ; c'est une expérience inoubliable pour toutes les générations, apportant magie et nostalgie à chaque tournant.