Faites partie des premiers à découvrir Arendelle, là où la magie sublime l’aventure pour vous faire vivre l’histoire de La Reine des Neiges dont vous rêvez !

En tant qu'abonné Disney+, tentez votre chance de vivre une aventure enchantée qui prend vie grâce à des spectacles, attractions, rencontres avec des Personnages Disney et plein d’autres surprises.



Bienvenue dans Le Monde de La Reine des Neiges à Disney Adventure World* où cette histoire que vous aimez tant, devient une aventure que vous n’oublierez jamais. Ouverture dès le 29 mars 2026 à Disneyland® Paris.



Embarquez dans un merveilleux voyage !



*Le Parc Walt Disney Studios® se transformera en Disney Adventure World le 29 mars 2026.