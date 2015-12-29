La Belle et la Bête

Sans doute le meilleur film avec une théière qui chante ! Qui n'est pas tombé amoureux de Belle quand elle a su voir, au-delà de l’apparence bourrue de la Bête, le bon cœur qu'il cachait ? Quand le couple a dansé autour de l’une des bibliothèques les mieux fournies que l’on ait jamais vues ? Qui peut oublier sa magnifique robe de bal jaune ? Ou le dîner le plus magique de tous les temps, quand Lumière chante « C’est la fête » ? Versez-vous à boire, dans une tasse à thé ébréchée et enchantée de préférence, et chantez en chœur (car vous vous souvenez des paroles, n'est-ce pas ?).

