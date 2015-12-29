Né(e) dans les années 80 ? Voici 9 contenus Disney+ incontournables
Accéder à Internet via un modem, les cassettes VHS et les tamagotchis sont des souvenirs d’enfance ? Certes, elle était moins connectée qu’aujourd’hui mais n’a pas pour autant manqué de films mémorables. Voici neuf titres Disney+ à ne pas manquer sous aucun prétexte pour revivre ces merveilleux moments.
La Belle et la Bête
Sans doute le meilleur film avec une théière qui chante ! Qui n'est pas tombé amoureux de Belle quand elle a su voir, au-delà de l’apparence bourrue de la Bête, le bon cœur qu'il cachait ? Quand le couple a dansé autour de l’une des bibliothèques les mieux fournies que l’on ait jamais vues ? Qui peut oublier sa magnifique robe de bal jaune ? Ou le dîner le plus magique de tous les temps, quand Lumière chante « C’est la fête » ? Versez-vous à boire, dans une tasse à thé ébréchée et enchantée de préférence, et chantez en chœur (car vous vous souvenez des paroles, n'est-ce pas ?).
Aladdin
Jafar est sans doute l’un des méchants les plus effrayants de l’histoire du cinéma, mais il en fallait plus pour nous empêcher de chanter avec lui. Qui n’a jamais rêvé de s'envoler sur un tapis volant plutôt que d’aller à l’école le lendemain ? Et Abu ! C'est le meilleur ami que nous ayons jamais eu, voilà tout. Les chansons inoubliables, "Je suis ton meilleur ami" en tête, suffisent à donner envie de revoir ce joyau des films d'animation.
La Belle et Le Clochard
Rien ne symbolise mieux l’amour que deux chiens partageant un bol de spaghetti. Emblématique. Cette série Disney+ Original raconte l’histoire d’une femelle cocker de bonne famille qui tombe amoureuse d’un chien des rues. Commencent alors pour les deux tourtereaux des aventures exaltantes.
La Petite Sirène
Citez une chanson plus joyeuse que « Sous l’océan » (on attend). C'est bien simple, avec Sébastien et ses amis, le fond de la mer est le meilleur endroit du monde pour faire la fête. D'ailleurs, on cherche encore à la surface une salle de concert où écouter des groupes de crustacés, sans succès. L’histoire d’une sirène qui souhaite désespérément rejoindre les humains a enflammé nos imaginations. On a même survécu à l’effrayante Ursula, malgré tous ses tentacules. Tous ensemble : « Décide-toi, embrasse-la ! »
Madame Doubtfire
Ce film nous a fait rire comme aucun autre. Robin Williams est la nounou la plus drôle qu’on ait jamais vue. Iphigénie Doubtfire, paniquée, éteignant son corsage enflammé avec des couvercles de casserole : de l'or en barre. Évidemment, à la fin du film, tout le monde est en larmes, quand ce père privé de son foyer révèle l'étendue du sacrifice qu'il a fait pour ses enfants. Intemporel et inoubliable.
Docteur Dolittle
Qui n’a jamais rêvé de parler aux animaux ? En 1998, Eddy Murphy chuchotait à leurs oreilles comme aucun autre. Ses frasques nous font rire à chaque fois…
Maman, j'ai raté l'avion!
Sus aux clichés : non, il n'est pas obligatoire d’attendre Noël pour regarder Maman, j’ai raté l’avion. L’aventure culte de Macaulay Culkin n'a pas pris une ride, et l’enfant de huit ans qui sommeille en chacun de nous sera toujours emballé à l'idée d'une journée défouloir sans papa ni maman pour le surveiller !
Hercule
Hercule, un adolescent pas comme les autres, décide de partir à la recherche de ses origines. Mais pour revenir sur l'Olympe, il doit devenir un héros hors du commun.
Star Wars : La Menace Fantôme (Épisode I)
Le premier Star Wars qu'on a vu au cinéma aura toujours une place particulière dans nos cœurs. Vous souvenez-vous d'avoir rêvé tenir un double sabre laser entre vos mains ? Et la course sur Tatooine ! Sans oublier notre première rencontre avec Jar Jar Binks. Quel heureux jour !