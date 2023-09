Disney Create 100 - En soutien à Make-A-Wish



Depuis 100 ans, les histoires Disney sont une source d'inspiration pour les créateurs, influencent la pop culture et touchent toutes les générations dans le monde entier.

À l'occasion de ses 100 ans, Disney a invité des créatifs mondialement célèbres des domaines de la mode, du cinéma, de la musique et de l'art à faire don d'une pièce exceptionnelle ou d'une expérience inspirée par leur lien personnel avec ses histoires et ses personnages. Chaque artiste a également pu nominer un nouveau talent qui représente l'avenir de la créativité pour faire partie du programme.

À l'occasion du lancement de cette initiative de sensibilisation et de collecte de fonds en soutien à Make-A-Wish®, Disney versera un don de 1 000 000 dollars US à l'organisation en soutien à son travail, permettant de réaliser les souhaits les plus chers d'enfants malades dans le monde entier, leur apportant de la joie au moment où ils en ont le plus besoin.

Les contributions de ce groupe unique d'artistes seront vendues aux enchères au profit de Make-A-Wish®.

Voici quelques-unes des nombreuses œuvres créées à cette occasion. D'autres annonces suivront, ne les manquez pas.