L’Expérience Disney 100 : L’Amitié c’est Merveilleux

Disney nous a prouvé que rien n'est impossible lorsqu'on est entouré d'amis. Pour marquer 100 ans de duos iconiques, d'amitiés improbables et de copains inséparables, Disney ouvre les portes d'une expérience multisensorielle époustouflante.

Plongez dans un monde merveilleux avec vos amis. Des espaces immersifs célébrant les histoires et les amitiés des personnages emblématiques de Disney. Partez à l'aventure dans le jardin mystérieux d'Alice au Pays des Merveilles. Trouvez votre équilibre sur les rives de l'Ohana Bay avec Lilo & Stitch. Dites bonjour à une vie sans soucis dans l'Oasis du Roi Lion. Et venez illuminer le Wonderverse de Mickey et ses Amis.

Cette expérience vous émerveillera et vous laissera des souvenirs uniques entre amis.

Cet évènement est recommandé pour les 18 ans et +. Les moins de 18 ans sont les bienvenus accompagnés d'un adulte aux heures d'ouvertures. Plus de détails à venir dès l'ouverture de la billetterie en 2023.