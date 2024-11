La croisière privative de 3 nuits à bord d’un catamaran à voiles, de Huahine à Bora Bora, incluant le service d'un équipage professionnel (skipper/guide et hôtesse/cuisinière), les repas (à l’exception du déjeuner des premier et dernier jours de croisière), un forfait boissons (1/2 eau par personne, 1 soda ou jus, 1 bière, 1 verre de vin "maison" blanc ou rouge, café ou thé, par personne par repas), le fuel/essence, l'assurance, les taxes et le ménage à bord.