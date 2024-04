Le tirage au sort désignera 16 gagnants parmi les participants ayant répondu correctement à la question. Les gagnants remporteront les dotations suivantes :



• 1er prix : 1 (un) séjour standard pour 4 (quatre) personnes comprenant 1 (une) nuitée à l’hôtel Disney New York – The Art of Marvel dans une chambre standard, un accès aux deux Parcs Disney® pendant 2 (deux) jours et 4 (quatre) repas (1 petit déjeuner, 2 déjeuners en restauration service rapide, 1 dîner) d’une valeur de 1 727,02€ HT (mille sept cent vingt-sept euros et deux centimes hors taxes) environ ; En cas de non-présentation à la date réservée par le gagnant du séjour, celui-ci ne pourra pas être réutilisé et le séjour sera perdu. La Société Organisatrice ne sera aucunement responsable pour tous frais supplémentaires associés au séjour (notamment, frais de téléphone, room service, transferts aux gares ou aéroports, etc.).

• 2ème prix : Un (1) produit Hasbro Avengers Legends Bouclier De Captain Carter d’une valeur unitaire de 190€ (cent quatre-vingt-dix euros) environ ;

• 3ème prix : Un (1) produit Hasbro Casque Electronique Iron Spider d’une valeur unitaire de 155€ (cent cinquante-cinq euros) environ ;

• 4ème prix : Un (1) produit Hasbro Figurine Avengers Legends 60eme Anniversaire Super Adaptoid d’une valeur unitaire de 85 € (quatre-vingt-cinq euros) environ ;

• 5ème prix : Un (1) produit Hasbro Pack De 2 Figurines Avengers Legends 60eme Anniversaire Thor et Marvel's Destroyer d’une valeur unitaire de 74 € (soixante-quatorze euros) environ ;

• 6ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Pack De 2 Figurines Aavengers Legends 60eme Anniversaire Gray Hulk et Dr Bruce Banner d’une valeur unitaire de 74 € (soixante-quatorze euros) environ ;

• 7ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Pack De 2 Figurines Marvel Legends Shield Agent et Hydra Trooper d’une valeur unitaire de 60 € (soixante euros) environ ;

• 8ème : Un (1) produit Hasbro Marvel Pack De 2 Figurines Avengers Legends 60eme Aanniversaire Captain Marvel et Dr Doom d’une valeur unitaire de 60 € (soixante euros) environ ;

• 9ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends 60eme Aanniversaire Iron Man (Model 01) d’une valeur unitaire de 35 € (trente-cinq euros) environ ;

• 10ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends 60eme Aanniversaire Bucky Barnes d’une valeur unitaire de 35 € (trente-cinq euros) environ ;

• 11ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends Knights d’une valeur unitaire de 30 € (trente euros) environ ;

• 12ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends Infinity Saga Iron Man d’une valeur unitaire de 30 € (trente euros) environ ;

• 13ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends Infinity Saga Civil War d’une valeur unitaire de 30 € (trente) environ ;

• 14ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends Infinity Saga Captain America d’une valeur unitaire de 30€ (trente euros) environ ;

• 15ème prix : Un (1) produit Hasbro Marvel Figurines Avengers Legends Infinity Saga Black Widow d’une valeur unitaire de 30 € (trente euros) environ ;